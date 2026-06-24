Silifke'de Kamyon Kazası

Mersin'in Silifke ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun yol kenarındaki 4 araç ve 1 motosiklete çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
U.Ö. idaresindeki 33 AOB 621 plakalı kamyon, Taşucu Mahallesi D-400 kara yolunda kontrolden çıkarak park halindeki 4 araç ve 1 motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçlarda ve motosiklette hasar oluştu.
Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza çevredeki işletmelerin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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