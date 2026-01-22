Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu, Mali Müşavirler Odası'nın Kahvaltı Programına Katıldı

(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın (İSMMMO) temsilcileri ve üyeleriyle düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi.

Balcıoğlu, İSMMMO temsilcileri ve üyelerinin düzenlediği kahvaltı programına katıldı. Silivri İlçe Temsilcisi Sena Aykanat'a başarılar dileyen Balcıoğlu, "Ekonomik hayatın düzenli ve sürdürülebilir şekilde işlemesinde önemli bir sorumluluk üstlenen mali müşavirlerimize emekleri için teşekkür ediyor, İSMMMO Silivri İlçe Temsilcisi Sayın Sena Aykanat'a görevinde başarılar diliyorum" dedi.