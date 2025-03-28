Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu'ndan Denetim Komisyonuna Teşekkür

(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Belediye Meclisi Denetim Komisyonu üyeleriyle bir araya geldi. Komisyon üyelerinin Silivri için gösterdikleri hassasiyete teşekkür eden Balcıoğlu, "Silivrimizin menfaati çerçevesinde çalışan, denetleyen ve katkı sunan her yapıyı destekliyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Belediye Meclisi Denetim Komisyonu üyelerinden, Ender Unutan Ersözlü, Yalçın Ekici, Elif Yılmazer, Sultan Aşkın ve Salim Çavdar ile görüştü. Komisyon üyelerine başarılar dileyip teşekkür eden Balcıoğlu, yerel yönetimlerde şeffaflığın öneminden bahsetti.

Belediye sistemlerinin denetiminin sürdürülmesi hakkında bilgi alışverişi yapılan toplantıda Balcıoğlu, "Silivrimizin menfaati çerçevesinde çalışan, denetleyen ve katkı sunan her yapıyı destekliyoruz. Komisyon üyelerimize çalışmalarında başarılar diliyor, Silivrimiz için gösterdikleri katkı ve hassasiyet için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

"Her kuruşun hesabını vermeye hazırız"

Göreve geldiği günden bu yana şeffaf bir yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini belirten Balcıoğlu, "Her kuruşun hesabını vermeye hazırız. Hemşerilerimizin helal kazançlarından ödedikleri vergiyle bize emanet ettiği kaynakları doğru ve verimli şekilde kullanmak, en büyük sorumluluğumuzdur" diye konuştu. Ortak akılla hareket etmeye devam edeceklerini vurgulayan Balcıoğlu, Denetim Komisyonu'nun sadece denetleyen değil, aynı zamanda katkılar sunan bir yapı olduğunu da söyledi.