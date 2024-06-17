Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu Kurban Bayramı'nda vatandaşlarla bayramlaştı

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(İSTANBUL) - Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla belediyenin satış ve kesim alanı ile Gazitepe ve Kadıköy Mahalleleri'nde oluşturulan alanları ziyaret ederek, vatandaşlarla bayramlaştı.

Başkan Balcıoğlu, Silivri Belediyesi kurban satış ve kesim alanını ziyaret etti, üreticilerle sohbet ederek kurban alanı için yapılan çalışmaları inceledi. Balcıoğlu, daha sonra Gazitepe ve Kadıköy Mahalleleri'ndeki alanlara gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında vatandaşlarla bayramlaştı.

Balcıoğlu, ziyaretlerinin ardından "Kurban Bayramı, dayanışma ve paylaşmanın simgesidir. Vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini huzur içinde yerine getirdiğini görmek bizleri mutlu ediyor. Bayram vesilesiyle hemşehrilerimizin bayramını kutladık, onların sevincine ortak olduk. Nice bayramlara sağlık ve huzurla erişmeyi temenni ediyorum" diye konuştu.