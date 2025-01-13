Silivri Belediye Meclisi'nde Çamurlu Dere Islah Projesi Tartışmaları - Son Dakika
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Silivri Belediye Meclisi'nde Çamurlu Dere Islah Projesi Tartışmaları

Silivri Belediye Meclisi\'nde Çamurlu Dere Islah Projesi Tartışmaları

Silivri Belediye Meclisi'nin ocak ayı toplantısında, Çamurlu Dere Islah Projesi çerçevesinde sağlanacak vatandaş destekleri gündeme geldi. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Cumhurbaşkanlığı'nın örtülü ödeneğinden 45 milyon TL alacaklarını belirtti. MHP'li meclis üyesi Sultan Aşkın ise desteklerin hukuki dayanağını sorguladı.

13.01.2025 12:11  Güncelleme: 12:16
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(İSTANBUL)- Silivri Belediye Meclisi'nin ocak ayı toplantısının ikinci birleşiminde, Çamurlu Dere Islah Projesi'nde vatandaşlara yönelik yapılan destekler eleştirildi. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneğinden 45 milyon TL alacağımız var. Seçim öncesinde diğer belediyelere bu ödenekler dağıtılmıştı, fakat MHP'li belediyeyi ayırmışlardı" dedi.

Silivri Belediye Meclisi'nin ocak ayı toplantısının ikinci birleşiminde, Çamurlu Dere Islah Projesi'nde vatandaşlara yönelik destekler tartışma konusu oldu. MHP Grup Başkan Vekili Sultan Aşkın, belediyenin vatandaşa nasıl nakdi yardım sağlayacağını sorguladı. Başkan Balcıoğlu ise geçen günlerde Ekrem İmamoğlu'nun dile getirdiği, seçim döneminde Cumhur İttifakı belediyelerine Cumhurbaşkanlığı'nın örtülü ödeneğinden para yollandığını, fakat o dönemde MHP'de olmasına rağmen Silivri Belediyesi'ne bir ödenek ayrılmadığını hatırlatarak, "Cumhurbaşkanlığı örtülü ödeneğinden 45 milyon TL alacağımız var" diye konuştu.

MHP Grup Başkan Vekili Sultan Aşkın, Başkan Balcıoğlu'nun yanıtlarına karşı "Hangi mevzuata göre vatandaşlara destek veriyorsunuz" iye sordu.  Aşkın'ın sorusuna Balcıoğlu, "Sultan Hanım'a katılıyorum. Hangi parayla vatandaşa destek olacaksınız? Bu noktada haklı. Ancak bir konuyu da hatırlatmak istiyorum; belediye olarak Cumhurbaşkanlığı'nın örtülü ödeneğinden 45 milyon TL alacağımız var. Seçim öncesinde diğer belediyelere bu ödenekler dağıtılmıştı, fakat MHP'li belediyeyi ayırmışlardı. 45 milyon TL alacağımız var" diyerek yanıt verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silivri Belediye Meclisi'nde Çamurlu Dere Islah Projesi Tartışmaları - Son Dakika

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