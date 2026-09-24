14 yıldır biriktirdiği 37 kilogram gümüşü bozdurdu! İşte eline geçen para - Son Dakika
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14 yıldır biriktirdiği 37 kilogram gümüşü bozdurdu! İşte eline geçen para

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Tam 14 yıl boyunca gümüş biriktiren bir vatandaş, 37 kilogramlık yatırımıyla kuyumcunun yolunu tuttu. Tek seferde gerçekleştirilen gümüş bozdurma işleminde kuyumcu müşterisini tebrik ederken, yapılan hesaplama sonucu gümüşler için tam 3 milyon 589 bin lira ödendi.

Kuyumcuya 37 kilogramlık dev gümüş birikimiyle gelen vatandaş, yıllardır sürdürdüğü birikimini tek seferde bozdurdu. Yapılan hassas tartım ve piyasa hesaplamalarının ardından gümüşlerin toplam tutarı 3 milyon 589 bin lira olarak belirlendi.

KUYUMCUDAN ÖVGÜ: DOĞRU OLAN BU 

Müşterisinin 14 yıllık finansal disiplinini tebrik eden kuyumcu, "İşte doğru olan bu" ifadelerini kullanarak uzun vadeli yatırımların önemine dikkat çekti. Tek seferde gerçekleşen dev gümüş satışı kuyumcuda şaşkınlık ve takdirle karşılandı.

EkonomiGüncelGümüşSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Kıvanç Ertürk Kıvanç Ertürk:
    14 yıldır hergün yüksek maaşlı bir çalışanın maaşını kenara koymuş. Araştırılsın denilecek miktarlar 1 2 Yanıtla
  • Kadir Can Kadir Can:
    Süper zeka 14 sene biriktirmiş gümüş 170 gördü satmamış düşük fiyat satmış beklese 6 7 ay daha gümüş yine o fiyatlara çıkardı 1 0 Yanıtla
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