(İSTANBUL)- Silivri Belediyesi, Ramazan ayı öncesi vatandaşların gönül rahatlığıyla ibadet edebilmesi için ilçedeki ibadethanelerde temizlik çalışması başlattı.
Silivri Belediyesi, Ramazan ayı öncesi ilçedeki ibadethanelerde temizlik çalışmalarına başladı.
Belediye ekipleri, çalışmalar kapsamında halıların yıkanmasından pencere ve kapı bakımlarına, tuvaletlerin dezenfekte edilmesinden hijyenik önlemlere kadar birçok işlem yapıyor.
Son Dakika › Güncel › Silivri Belediyesi'nden Ramazan Öncesi İbadethanelere Temizlik - Son Dakika
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