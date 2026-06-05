Silivri Belediyesi, İlçe Genelinde Ot Biçme ve Temizlik Çalışmalarını Sürdürüyor

(İSTANBUL) - Silivri Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yaz aylarının gelmesiyle çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda ilçenin dört bir yanında ot biçme ve temizlik faaliyetleri yürütülüyor.

Silivri Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, daha estetik ve sağlıklı bir Silivri için çalışmalarını sürdürüyor. İlçenin mahalle ve sokaklarında ot biçme, ilaçlama ve bakım onarım çalışmaları yürütülüyor.

Gümüşyaka Fatih Caddesi Adsıznefer Sokak çocuk parkı ve basketbol sahasında bakım onarım çalışmaları, Çanta Mahallesi Kırsal Sokak Çanta Aile Sağlığı Merkezi'nde ot biçme, Selimpaşa Kadınlar Plajı'nda ot biçme ve temizlik çalışmaları, Selimpaşa 6093. Sokak refüjlerde biçme çalışmaları ve Ortaköy stat kalelerinde kaynak onarım işleri, Gümüşyaka Işıklar Gürhan Caddesi'nde ve Selimpaşa 6093. Sokak'ta refüjlerde çalışmalar devam ederken, Yenimahalle 7042. Sokak'ta ve Yenimahalle 7048. Sokak'ta ağaç sulaması yapıldı.

Yunus Ali Taşkın Sokak çocuk parkında onarım çalışmaları ve ot kesme çalışmaları, Gümüşyaka Akçakoca Sokak ve Ergüven Sokak Çay Bahçesinde ot biçme çalışmaları, Kavaklı Mahallesi Kavaklı Caddesi'nde, Mimarsinan Mahallesi Günpınar Sokak'ta, Cumhuriyet Mahallesi Azim Sokak'ta, Çanta Mahallesi Dergah Sokak orta refujda ot biçme çalışmaları yapıldı.

Kınalı Mahallesi Namdar Sokak çocuk parkında ot biçme, Selimpaşa 3039. Sokak'ta tırpanla biçme, Selimpaşa 3038. Sokakta tırpanla biçme, Gümüşyaka Mahallesi Cahit Araf Caddesi, Ortaköy Postane Caddesi ve Cumhuriyet Dilek Sokakta tırpanla biçme ve temizlik çalışmaları yapıldı.

İlçe genelinde cadde ve sokaklar ile yerleşim yerleri içinde kalan boş arsaların ot temizlikleri; iş makineleri, tamburlu traktör ve motorlu tırpan kullanılarak belediye personeli tarafından gerçekleştiriliyor.