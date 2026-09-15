Silivri Çanta Mahallesi'nde otluk alandan çıkan yangın ağaçlara sıçradı, itfaiye söndürdü
Silivri'de Çanta Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında otluk alandan bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ağaçlara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak yangını söndürdü; yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
SİLİVRİ'de otluk alandan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek ağaçlara sıçradı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, saat 18.00 sıralarında Çanta Mahallesi'nde meydana geldi. Otluk alandan henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek ağaçlara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler yangını söndürdü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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