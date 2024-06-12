Silivri'de arpa tarlası ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Silivri'de arpa tarlası ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Silivri'de Çeltik Mahallesi'ndeki arpa tarlasında çıkan yangın, ormanlık alana da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun çabası sonucu söndürüldü ancak soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 50 dönüm arpa tarlası ile 30 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

12.06.2024 16:08
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Silivri'de, arpa ekili tarım arazisi ile ormanlık alanda etkili olan yangın söndürüldü.

Çeltik Mahallesi'ndeki arpa ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın ormanlık alana da sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Havanın sıcak olması nedeniyle kısa sürede büyüyen yangına ekipler 8 araç ve 51 personelle müdahalede bulundu.

Ekiplerin yoğun çabası sonrası yangın söndürülürken ekiplerin bölgedeki soğutma çalışması sürüyor.

Yangında 50 dönüm arpa tarlası ile 30 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Silivri'de arpa tarlası ve ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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