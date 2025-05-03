Silivri'de Atatürk Kütüphanesi ve Etüt Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Silivri'de Atatürk Kütüphanesi ve Etüt Merkezi Açıldı

Silivri Belediyesi, Ortaköy Mahallesi'nde gençler ve çocuklar için önemli bir eğitim yatırımı olan Atatürk Kütüphanesi ve Etüt Merkezi'ni törenle hizmete açtı. Açılışta konuşan Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, eğitim ve bilgiye yatırımların önemine değindi.

03.05.2025 09:54  Güncelleme: 11:07
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(İSTANBUL) - Silivri Belediyesi tarafından Ortaköy Mahallesi'nde hayata geçirilen Atatürk Kütüphanesi ve Etüt Merkezi törenle hizmete açıldı.

Silivri Belediyesi, Ortaköy Mahallesi'nde gençlerin ve çocukların bilgiyle buluşacağı, hayallerini geliştireceği önemli bir yatırımı hayata geçirdi. Ortaköy Atatürk Kütüphanesi ve Etüt Merkezi'nin açılışı, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun ev sahipliğinde mahalle muhtarı Ramazan Yaman, projeye destek veren Leyla Köroğlu ve İbrahim Çeşmecioğlu ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasına, tüm katılımcılara teşekkür ederek başlayan Balcıoğlu, "Bugün Ortaköy Mahallemizde sadece bir açılış töreni gerçekleştirmiyoruz. Hep birlikte; bir hayalin, bir inancın, bir gelecek vizyonunun kapılarını aralıyoruz" dedi.

Atatürk'ün "En büyük savaş, cehalete karşı yapılan savaştır" sözünü hatırlatan Balcıoğlu, bu savaşın kitapla, bilimle ve sanatla verileceğini söyledi. Silivri'de sadece yollar değil, gençlerin zihnine yatırım yapıldığını belirten Balcıoğlu, "Biz bu merkeze sadece bir kütüphane demiyoruz; biz buraya geleceğin inşa edildiği yer diyoruz. Her çocuğun hayalini büyüttüğümüz an, memleketin yarınını aydınlatırız. Leyla Köroğlu ve İbrahim Çeşmecioğlu, bu hayalin ilk tuğlasını koyan isimlerdir. İyiliğin hala var olduğunu gösterdiler" diye konuştu.

Ortaköy Mahalle Muhtarı Ramazan Yaman, merkezin ortaya çıkış sürecine ilişkin bir anısını paylaşarak, projenin ne kadar anlamlı bir ihtiyaca karşılık geldiğini vurguladı. Yaman, "Aslında her şey, genç bir kardeşimizin gelip 'Evde küçük kardeşim var, ders çalışırken zorlanıyorum' demesiyle başladı. Sessiz bir ortama ihtiyaçları olduğunu söylediler. Yani bir kütüphane talebi vardı. Bu masum düşüncenin ardından harekete geçtik" ifadelerini kullandı.

Muhtar Yaman, Balcıoğlu'na teşekkür ederek, "Her zaman 'önce eğitim' diyen kıymetli Belediye Başkanımızın desteğiyle bu süreci başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Gençlerimiz ve çocuklarımız için iyinin, doğrunun, güzelin yanında olan herkese teşekkür ederim" dedi.

Silivri halkının kitaba ve eğitime duyarlılığını vurgulayan Leyla Köroğlu, Balcıoğlu'nun desteğiyle bu projenin hayata geçtiğini belirterek, "Bu merkeze sadece çocuklar değil, kadınlar, erkekler, herkes sahip çıkmalı. Bu raflardaki her kitap, başka bir şehirde bir kadının, bir çocuğun duası gibi buraya ulaştı" diye konuştu.

Balcıoğlu, projeye emek veren Leyla Köroğlu ve İbrahim Çeşmecioğlu'na teşekkür ederek kendilerine şilt takdim etti. Açılışa katılan protokol üyeleri ve mahalle sakinleriyle Atatürk Kütüphanesi ve Etüt Merkezi gezildi, çocukların ve gençlerin kullanımına sunulan alanlar tanıtıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Silivri'de Atatürk Kütüphanesi ve Etüt Merkezi Açıldı - Son Dakika

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