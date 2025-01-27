Silivri'de Cezaevi Yakınlarında Tüm Eylemler Yasaklandı - Son Dakika
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Silivri'de Cezaevi Yakınlarında Tüm Eylemler Yasaklandı

Silivri\'de Cezaevi Yakınlarında Tüm Eylemler Yasaklandı

Silivri Kaymakamlığı, kamu düzenini korumak amacıyla Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nun 1 kilometre çevresinde 25 Ocak ile 28 Şubat tarihleri arasında toplantı, gösteri ve basın açıklamalarını yasakladı.

27.01.2025 22:08  Güncelleme: 22:10
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SİLİVRİ Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruda, 25 Ocak ile 28 Şubat tarihleri arasında Marmara Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ne 1 kilometre mesafe içerisinde yapılacak toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması gibi tüm eylemler yasaklandı.

Silivri Kaymakamlığı, kamu düzeni ve genel asayişi olumsuz etkileyecek eylemler planlandığı yönünde alınan ihbarlar üzerine Marmara Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi çevresinde yapılacak tüm etkinliklerin 25 Ocak ile 28 Şubat tarihleri arasında yasaklandığını duyurdu. Kaymakamlığın resmi internet sitesinde yayınlanan duyuruda, "İlçemiz sınırlarında bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumu çevresinde, 25 Ocak 2025-28 Şubat 2025 tarihleri arasında kamu düzeni ve genel asayişi olumsuz etkileyebilecek eylemler planlandığı yönünde alınan ihbarlar üzerine tedbirlerin alınması uygun görülmüştür. Marmara Cezaevi Yerleşkesi içerisinde, duruşma salonları içi ve çevresinde, cezaevi ziyaretçi otoparkı ve çevresinde cezaevi kampüsü tel örgü sınırının 1 km mesafe içinde yapılacak 'Toplanma, gösteri ve yürüyüş, basın açıklaması, röportaj, kamera çekimi, pankart açma ve taşıma, slogan atma, çadır kurmak, yazılı veya üzerinde sembol bulunan kıyafetlerle duruşma salonları bölgesine gelme, cep telefonu ile çekim yapmak, fotoğraf çekmek, stant açmak, eylemsel davranışlarda bulunmak' gibi toplumun huzuru, kamu güvenliği ve kamu sağlığının olumsuz etkileyeceği ve tehlikeye dönüşebileceği değerlendirildiğinden bu tür eylemlerin yasaklanması, gerektiğinde yol emniyet ve kontrolü uygulamasının yapılması uygun görülmüştür" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Silivri'de Cezaevi Yakınlarında Tüm Eylemler Yasaklandı - Son Dakika

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