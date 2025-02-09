Silivri'de Deniz Çekilmesi: Her Yıl Yaşanıyor mu? - Son Dakika
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Silivri'de Deniz Çekilmesi: Her Yıl Yaşanıyor mu?

Silivri\'de Deniz Çekilmesi: Her Yıl Yaşanıyor mu?

Silivri sahilinde denizin metrelerce çekilmesi, vatandaşlar arasında farklı yorumlara neden oldu. Bazı sakinler bu olayı her yıl yaşandığını belirtirken, diğerleri bu kadar büyük bir çekilmenin ilk defa olduğunu ifade etti.

09.02.2025 13:29  Güncelleme: 18:00
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SİLİVRİ'de deniz metrelerce çekildi. Kimi çevre sakinleri deniz çekilmesinin her yıl yaşandığını kaydederken, bazı vatandaşlar deniz çekilmesinin ilk defa bu kadar fazla olduğunu belirtti.

Silivri Sahili'nde deniz metrelerce çekildi. Vatandaşlar denizin çekildiği alanda yürüyüp fotoğraf çektirdi. Silivri'de bu durumun her yıl yaşandığını ifade eden Ayhan Polat "Kırk yıldır bu böyledir. Genelde bu aylarda sular çekilir ama insanlar farklı şeylere yorumluyorlar. Yok öyle birşey. 40 yıldır ben burada oturuyorum her dönem böyle deniz çekilmeleri olur. Bu rüzgarlardan dolayıdır" dedi.Nail Kahraman ise, "2000 yılından beri burada yaşıyorum. Böyle bir olayla yeni karşılaştım. Büyük bir ihtimalle bayağıdır poyraz esiyordu. Ben ona bağlıyorum. Depremle bir alakası olduğunu düşünmüyorum. Mesela balon patlatılan yer bu kadar açılmıyordu. Suyun içinde kalıyordu. İlk defa böyle görüyorum. Oluyordu ama bu kadar değildi" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Silivri'de Deniz Çekilmesi: Her Yıl Yaşanıyor mu? - Son Dakika

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