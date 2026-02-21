Silivri'de Stk ve Meslek Odaları Düzenlenen İftar Programında Bir Araya Geldi

(İSTANBUL)- Silivri Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının katılım sağladığı bir iftar programı düzenledi. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Farklılıklarımız bizi asla bölmez; aksine bizi birbirimize daha sıkı bağlar, bizi çok daha güçlü kılar" dedi.

Silivri Belediyesi tarafından sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları temsilcilerine iftar programı düzenlendi. Programa; Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, STK yetkilileri, meslek odası yetkilileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Programda konuşan Balcıoğlu, ramazan ayının "mübarek" olmasını diledi. İlk iftarı şehit aileleri ve gazilerle yaptığını hatırlatan Balcıoğlu, ikinci iftarda kentin vicdanı olan sivil toplum kuruluşları ve meslek odaları ile bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Sivil toplum kuruluşunda yöneticilik yapmanın, oda başkanlığı yapmanın göründüğü kadar kolay bir iş olmadığını vurgulayan Balcıoğlu, "Bakın, oda başkanlığı, sivil toplum kuruluşu yöneticiliği dışarıdan göründüğü gibi kolay değildir. Gerçekten zor ve meşakkatli bir iştir. Tamamen gönüllülük esasına dayanır. Bir bakıma 'başkasının derdiyle dertlenmek' demektir. Kendi işini, gücünü, aileni bir kenara bırakıp; bir üyenin, bir vatandaşın sorunu karşısında 'bu beni ilgilendirmez' demeyip, 'ben ne yapabilirim, bu sorunu nasıl çözebilirim?' diyebilme erdemidir. Sizler her gün bu erdemi gösteriyorsunuz. Hemşeri derneklerimiz, meslek odalarımız var. Kısacası Silivri'nin her rengi, her kültürü burada" diye konuştu.

"Sizler vicdanın sahadaki en büyük temsilcilerisiniz"

Belediyecilik yönetim anlayışının temelinde vicdan belediyeciliği yattığını vurgulayan Balcıoğlu, vicdan belediyeciliğinin kimseyi ötekileştirmeden, her bir vatandaşa adaletle yaklaşmak ve sessiz yığınların sesi olabilmek olduğuna dikkat çekti. STK ve meslek odalarının ise bu vicdanın sahadaki en büyük temsilcileri olduğunu belirten Balcıoğlu, "İşte sizler, bu vicdanın sahadaki en büyük temsilcilerisiniz. Biz bu şehri kapalı kapılar ardında değil; dertlenenlerle, üretenlerle, yani sizlerle birlikte yönetiyoruz, birlikte karar alıyor ve birlikte güzelleştiriyoruz. Sizin her bir öneriniz, her bir tespitiniz bizim için yol göstericidir" dedi.

Kucaklaşmanın ve bütünleşmenin en büyük güçleri olduğunu vurgulayan Balcıoğlu, "Bugün aramızda çok kıymetli yöre derneklerimiz, onların değerli temsilcileri var. Onlar bir yandan geldikleri o güzel toprakların geleneklerini, göreneklerini, kendi öz kültürlerini burada yaşatıp onlara sımsıkı sahip çıkarken; diğer yandan da büyük bir aidiyetle 'Silivrililik' kültürünü benimsiyor ve bu kentin hamuruna kendi güzel renklerini katıyorlar. İşte bu kucaklaşma, bu bütünleşme bizim en büyük gücümüzdür. Farklılıklarımız bizi asla bölmez; aksine bizi birbirimize daha sıkı bağlar, bizi çok daha güçlü kılar. Çünkü biz çok iyi biliyoruz ki; Silivri birlikte güzel" ifadelerini kullandı.