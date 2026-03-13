Silivri'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Silivri'de Uyuşturucu Operasyonu

Silivri\'de Uyuşturucu Operasyonu
13.03.2026 15:49
İstanbul Silivri'de düzenlenen operasyonda 1.4 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 şüpheli yakalandı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, İstanbul'un Silivri ilçesinde 1 milyon 400 bin uyuşturucu hap, 80 kilogram ham madde ele geçirildiğini, 5 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; İstanbul'un Silivri ilçesinde uyuşturucu imalatçılarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1 milyon 400 bin uyuşturucu hap, 80 kilogram ham madde (yaklaşık 2 milyon 400 bin adet uyuşturucu hap elde edilebilecek kadar) ele geçirildi. Operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve İstihbarat Şube müdürlükleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu operasyon düzenlendi. Uyuşturucu imalatçılarına karşı yürütülen mücadelenin aralıksız devam ettiği belirtildi. Ayrıca; Daire Başkanlığı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, jandarma personeli, Cumhuriyet Başsavcılığı ve emeği geçenler tebrik edildi.

Kaynak: DHA

