Silivri\'de Villa Yangını

SİLİVRİ'de 2 katlı villadan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek yandaki villanın çatısına sıçradı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çalışmalar sırasında 1 itfaiye eri ise dumandan etkilendi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Boy Sokak'ta meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle 2 katlı villadan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek yandaki villanın çatısına sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çalışmalar sırasında 1 itfaiye eri ise dumandan etkilendi. Kullanılamaz hale gelen villada çıkan yangına ilişkin inceleme başlatıldı.