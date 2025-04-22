Silivri ve Marmaraereğlisi Belediye Başkanları\'ndan İşbirliği Ziyareti

(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter'i başkanlık makamında ağırladı. Ziyarette güncel konular ele alındı, yerel yönetim çalışmaları değerlendirildi.

Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Mustafa Onur Bozkurter, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaret sırasında ilçeye değer katacak çalışmalar üzerine sohbet edildi, yerel yönetimle ilgili çeşitli konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

"Silivri'nin gelişimine katkı sağlamak açısından oldukça kıymetli"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Balcıoğlu, "Nazik ziyareti için Sayın Mustafa Onur Bozkurter'e teşekkür ediyorum. Bu tür buluşmalar, iş birliğini güçlendirmek ve Silivri'nin gelişimine katkı sağlamak açısından oldukça kıymetli" dedi.