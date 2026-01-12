Silivri Belediyesi Yüzme Takımı'ndan Tozkoparan'da Üstün Başarı

(İSTANBUL) - Tozkoparan'da düzenlenen 8 Yaş Yüzme Şenlikleri'ne altı sporcuyla katılan Silivri Belediyesi Yüzme Takımı, birçok kategoride üstün başarı gösterdi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun döneminde kurulan Silivri Belediyesi Yüzme Takımı, Tozkoparan'da 250 sporcunun katıldığı Yüzme Şenlikleri'nde altı sporcuyla yer aldı.

50m serbest kızlarda Beren Kocatepe üçüncü, 100m serbest kızlarda Beren Kocatepe ikinci, 100m serbest erkeklerde Mustafa Alp Songur ikinci, Timur Varol Arabacıoğlu üçüncü oldu.

4x50m karışık kızlar bayrak yarışında, Beren Kocatepe, Rana Yalçın, Derin Yıldırım, Suzi Sarıali İBB Yüzme Takımı'yla kıyasıyla mücadele ederek; 1 saniye farkla birinci oldu. 4x50m serbest bayrak yarışı kategorisinde Beren Kocatepe, Rana Yalçın, Suzi Sarıali ve Derin Yıldırım derece aldı.

50m sırtüstü kategorisinde Timur Varol Arabacıoğlu birinci, Mustafa Alp Songur üçüncü oldu. 100m kurbağalamada Mustafa Alp Songur ikinci, 50m serbest kızlarda Beren Kocatepe üçüncü oldu. 100m sırtüstü kızlarda Beren Kocatepe üçüncü, 100m sırtüstü erkeklerde Timur Varol Arabacıoğlu ikinci oldu.