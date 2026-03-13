Silopi'de APP Plaka Değişimi Yoğunluğu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Silopi'de APP Plaka Değişimi Yoğunluğu

13.03.2026 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Silopi'de plaka değişimi talepleri günde 30'dan 100'e yükseldi, cezaların ertelenmesi rahatlatıyor.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesi Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Heşar Haşimoğlu, APP plakalar nedeniyle plaka değişimi için odaya başvuruların arttığını belirterek, "Eskiden günde yaklaşık 30 plaka basımı gerçekleştirirken bugün odamızda günlük plaka basımı sayısı 100'e kadar çıkmış durumda" dedi.

Silopi Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Heşar Haşimoğlu, APP plakalarla ilgili son günlerde yaşanan yoğunluk hakkında açıklamalarda bulundu. Haşimoğlu, söz konusu düzenlemenin uzun süredir yürürlükte olduğunu ifade ederek, "APP plaka sanki bugün çıkmış gibi vatandaşlarımız bir anda plaka değişimi talebinde bulunmaya başladı. Oysa bu kanun 2006 yılından beri yürürlükte. Ancak cezaların yükseltilmesi vatandaşlarda bir tedirginlik oluşturdu ve herkes plakası APP'ymiş gibi odalara gelmeye başladı. Hatta gelen bazı vatandaşlar plakayı değiştirmek istediklerini söylüyor. Kontrol ettiğimizde plakanın APP olmadığını, standartlara uygun olduğunu görüyoruz. Tabii APP olup da değişim için gelen çok sayıda vatandaşımız da var. Eskiden günde yaklaşık 30 plaka basımı gerçekleştirirken bugün odamızda günlük plaka basımı sayısı 100'e kadar çıkmış durumda" dedi.

'CEZAİ İŞLEMLERİN ERTELENMESİ RAHATLATTI'

Cezai işlemlerin ertelenmesinin yoğunluğu bir miktar azalttığını ifade eden Haşimoğlu, "Sayın Bakanımızın talimatıyla cezai işlemlerin 1 Nisan'a kadar ertelenmesi bizi oda olarak bir nebze rahatlattı. Yoğunluk bugünden itibaren biraz azalmaya başladı. Vatandaşlarımızdan ricamız acele etmemeleri ancak son güne de bırakmadan APP olan plakalarını değiştirmeleridir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silopi'de APP Plaka Değişimi Yoğunluğu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, Hürmüz Boğazı’nda uyarıları dikkate almayan ABD tankeri vuruldu İran, Hürmüz Boğazı'nda uyarıları dikkate almayan ABD tankeri vuruldu
Nereden nereye Burak Yılmaz adeta yokları oynuyor Nereden nereye! Burak Yılmaz adeta yokları oynuyor
Gübre tedarikine karşı yeni önlemler Amonyum nitrat kullanımının önü açıldı Gübre tedarikine karşı yeni önlemler! Amonyum nitrat kullanımının önü açıldı
240 kiloluk genç kadın için seferberlik Pencereyi söküp vinçle indirdiler 240 kiloluk genç kadın için seferberlik! Pencereyi söküp vinçle indirdiler
İran savaşta yalnız değilmiş Mücteba Hamaney 3 müttefik ülkeyi saydı İran savaşta yalnız değilmiş! Mücteba Hamaney 3 müttefik ülkeyi saydı
İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım İşte adliye çıkışı tacizcisinin öldüren kadının ilk sözleri: Sinirlerime hakim olamadım

13:15
Üçüncü füze sonrası akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İran’a yaptığı uyarı geldi
Üçüncü füze sonrası akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran'a yaptığı uyarı geldi
13:07
Çin’den okul saldırısında ölen İranlı çocukların ailelerine 200 bin dolarlık yardım
Çin'den okul saldırısında ölen İranlı çocukların ailelerine 200 bin dolarlık yardım
12:57
MSB: İran’dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi
12:23
Araplar İran’ın Yanında Savaşmazlarsa ’Büyük İsrail’ Kabusuyla Uyanacaklar
Araplar İran'ın Yanında Savaşmazlarsa 'Büyük İsrail' Kabusuyla Uyanacaklar
12:04
İsrail’in “Vuracağız“ dediği Tahran’daki miting alanı yakınında patlama
İsrail'in "Vuracağız" dediği Tahran'daki miting alanı yakınında patlama
12:03
Derbide kırmızı gören Sane’ye şok ceza
Derbide kırmızı gören Sane'ye şok ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 14:02:29. #7.12#
SON DAKİKA: Silopi'de APP Plaka Değişimi Yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.