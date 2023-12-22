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Silopi'de Halk Eğitimi Merkezi Bilişim Ağı Semineri Düzenlendi - Son Dakika
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Silopi'de Halk Eğitimi Merkezi Bilişim Ağı Semineri Düzenlendi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen HEMBA seminerinde, vatandaşlara uzaktan eğitim imkanları hakkında bilgi verildi. Vatandaşlar, HEMBA üzerinden ihtiyaç duydukları kurslara katılarak belge alabilecekler.

Silopi\'de Halk Eğitimi Merkezi Bilişim Ağı Semineri Düzenlendi
22.12.2023 - 12:41,
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Şırnak'ın Silopi ilçesinde usta öğretici ve vatandaşlara yönelik Halk Eğitimi Merkezleri Bilişim Ağı (HEMBA) semineri düzenlendi.

Silopi Halk Eğitim Merkezince Koç İlkokulunda gerçekleştirilen seminerde, merkezin müdürü Dr. Osman Bilen tarafından sunum yapıldı.

Bilen, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün eğitimlerin uzaktan yapılmasını sağlamak amacıyla HEMBA altyapısını kurduğunu belirterek, şu anda çok sayıda kurs modülünün sistemde mevcut olduğunu söyledi.

Vatandaşların ihtiyaç duydukları kursları e-Devlet şifresiyle alabileceğini ifade eden Bilen, "Vatandaşlarımız hangi alanda kendilerini yetiştirmek ve belge almak istiyorsa HEMBA üzerinden eğitimlerini tamamlayıp, belgelerini alabilir." dedi.

Kaynak: AA
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Şırnak, Eğitim, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Silopi'de Halk Eğitimi Merkezi Bilişim Ağı Semineri Düzenlendi - Son Dakika
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