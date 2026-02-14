Silopi'de Silah Kaçakçılığına 6 Tutuklama - Son Dakika
Silopi'de Silah Kaçakçılığına 6 Tutuklama

14.02.2026 17:39
Silopi'de düzenlenen operasyonda 6 kişi tutuklandı, çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlikköy köyünde M.Ö, M.Ö, B.Ö, O.Ö, M.Ö. ve A.Ö'nün Irak'tan yasa dışı silah ve mühimmat getirdiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 4 el bombası, 4 gaz el bombası, uzun namlulu makineli tüfek, 2 makineli tüfek mekanizması, 3 alev gizleyen, 4 mühimmat kutusu, 27 metal aparat, 3 hücum yeleği, 2 şarjör kütüğü, 2 askeri yasak bölge tabelası, 3 tabanca, 54 ses ve gaz fişeği atabilen tabanca, 6 keskin nişancı tüfeği şarjörü, 40 fişek, dipçik, keskin nişancı tüfeği dürbünü, kaleşnikof üst kapağı, çatal ayak, 4 tabanca şarjörü, el dürbünü, gece görüş dürbünü, 41 tarihi eser niteliğinde obje, 40 fişek kapasiteli 3 şarjör, 30 fişek kapasiteli 39 kaleşnikof şarjörü, 20 fişek kapasiteli kaleşnikof şarjörü, 30 fişek kapasiteli tüfek şarjörü, makineli tüfek şarjörü ile çeşitli çaplarda 15 bin 467 fişek ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
18:12
