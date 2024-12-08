Silopi\'de Tekstilkent Projesi İşe Alım Sağladı

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde "Tekstilkent Projesi" kapsamında yapımı tamamlanan ve faaliyete geçen tekstil atölyesinde 180 kişi istihdam edildi.

Valilik ve İl Özel İdaresi ile Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından yürütülen proje kapsamında, Silopi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı yanında 29 dönüm arazide yapımına başlanan "Tekstilkent"in inşası sürüyor.

Burada yapımı tamamlanan bir blokta faaliyete başlayan atölyede, 180 kişi istihdam ediliyor.

Kendisine tahsis edilen blokta üretime başlayan Hüseyin Taşkın, yaptığı açıklamada, geriye kalan 2 blokun tamamlanmasıyla Tekstilkent'te yaklaşık 600 kişinin istihdam edileceğini söyledi.

Taşkın, "Giysi üretimi yapıyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin yüzde 80'i Avrupa'ya gidiyor. En kısa zamanda Irak'a da satış yapacağız. Oraya da ürünlerimizi ihraç edeceğiz." dedi.

Taşkın, yeni çalışma alanlarının daha rahat ve ferah olduğunu ifade ederek, "Devletimize, emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ederiz." diye konuştu.

Atölyede çalışan kadınlardan Fatma Unaç da ilçede bu iş imkanının sağlanmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Atölyede iş teknikleri de öğrendiklerini anlatan Unaç, "Makineleri kullanmayı öğreniyoruz. Kullandığımız makinelerle istediğimiz kıyafetleri dikebiliyoruz." dedi.

Zahide Tekmen de çalıştığı ortamdan çok memnun olduğunu belirtti.