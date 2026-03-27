Silopi'de Yerel Kalkınma Toplantısı

27.03.2026 12:07
Silopi'de yerel kalkınma hamlesi toplantısı, ekonomik potansiyel ve tarım-sanayi yatırımları ele alındı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Yerel Kalkınma Hamlesi Toplantısı gerçekleştirildi.

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Şırnak İl Koordinatörlüğü tarafından Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Silopi Temsilciliğinde düzenlenen toplantıda, ilçenin ekonomik potansiyeli, Habur Sınır Kapısı'nın önemi, tarım ve tarıma dayalı sanayi yatırımları, ihracat imkanları, Silopi Karma Organize Sanayi Bölgesi, Küçük Sanayi Sitesi ve meslek liselerinin kalkınmadaki rolü ele alındı.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ahmet Çetin, Silopi'nin lojistik avantajı ve genç nüfusunun sanayi yatırımları için büyük bir fırsat sunduğunu belirterek, "Bölgedeki organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinin gelişimini destekleyerek üretim kapasitesini artırmaya kararlıyız." dedi.

DİKA Şırnak İl Koordinatörü Berk Oğuz da Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programının bölgenin potansiyelini harekete geçirmek için önemli olduğunu anlatarak, tarım, sanayi ve ihracatın birbirini tamamlayan yapısını güçlendirerek Silopi'yi kalkınmanın merkezlerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Şırnak Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Osman Geliş ise verimli topraklar, genç ve dinamik nüfus ile üreten bir bölge olduklarını dile getirerek, "Hedefimiz, hammaddeyi burada işlemek, katma değeri burada oluşturmak ve ürünlerimizi Habur üzerinden dünyaya daha güçlü bir şekilde ulaştırmaktır." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, AK Parti Silopi İlçe Başkanı Rana Tellioğlu, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

