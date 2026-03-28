Silopi İçme Suyu Kirliliği Açıklaması
Silopi İçme Suyu Kirliliği Açıklaması

28.03.2026 14:44
Şırnak Valiliği, Silopi'deki içme suyunu etkileyen kirliliğin aşırı yağışlar nedeniyle olduğunu bildirdi.

Şırnak Valiliği, Silopi ilçesinin içme suyunun kirlendiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, Silopi ilçesine içme suyu temin eden Hezil Çayı üzerinde bulunan Siyahkaya Barajı'nın, Hilal, Şenoba ve Uludere ilçe ve belde belediyelerinden kaynaklı atıklar nedeniyle kirlendiğine yönelik iddiaların yer aldığı bildirildi.

İddialarla ilgili olarak 25 Mart'ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince söz konusu alanda yerinde incelemeler gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, yapılan değerlendirmeler sonucunda, meydana gelen durumun son günlerde etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle oluştuğunun tespit edildiği vurgulandı.

Konuya ilişkin gerekli tüm tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Benzer durumların tekrar yaşanmaması adına çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir. Ayrıca, bölgede katı atıkların düzenli ve çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesini sağlamak amacıyla, 17 Nisan 2026 tarihinde kesin proje ihalesi gerçekleştirilecek olan ve ilimizdeki vahşi depolamayı tamamen sonlandıracak İller Bankası tarafından finanse edilen Bütünleşik Katı Atık Tesisinin en kısa sürede faaliyete geçirilmesi planlanmaktadır. Silopi ilçemizin içme suyu kaynaklarının korunması hususu büyük bir hassasiyetle takip edilmekte olup, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına süreç şeffaf bir şekilde yürütülmektedir."

Kaynak: AA

