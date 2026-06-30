Silvan'da Orman Yangını Kontrol Altında

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Kırsal Gürpınar Mahallesi'nde öğle saatlerinde meşe ağaçlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden 20 personel, 4 arazöz ve bazı belediyelerin itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 15 hektar alanda etkili olan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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