Simit Fırınından Hırsızlık: 4 Çuval Susam Çaldı - Son Dakika
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Simit Fırınından Hırsızlık: 4 Çuval Susam Çaldı

Simit Fırınından Hırsızlık: 4 Çuval Susam Çaldı

Samsun'da hırsız Muhterem Aksoy, simit fırınından 20 bin lira değerinde susam ve sadaka kutusu çaldı.

24.10.2024 13:19
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SAMSUN'da, simit fırınından 4 çuval susam ve sadaka kutusu çalan Muhterem Aksoy (43), tutuklandı.

Olay, dün saat 04.00 sıralarında İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhterem Aksoy girdiği simit fırınından 20 bin lira değerindeki 4 çuval susam ve içinde 500 lira olan sadaka kutusunu çalıp kaçtı. Durumu fark eden iş yeri sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi teknik ve fiziki çalışmalar sonucu yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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