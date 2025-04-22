Bakan Şimşek 4 trilyon dolarlık ekiple buluştu - Son Dakika
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Bakan Şimşek 4 trilyon dolarlık ekiple buluştu

Bakan Şimşek 4 trilyon dolarlık ekiple buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, New York'ta gerçekleştirilen yatırımcı toplantısında toplam varlık büyüklüğü 4 trilyon doları aşan 25'ten fazla kuruluşla bir araya geldi. Şimşek, toplantıda portföy yatırımcıları ile görüştü ve kredi derecelendirme kuruluşlarının yöneticileriyle değerlendirme yaptı.

22.04.2025 08:19
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, New York'ta gerçekleştirilen yatırımcı toplantısında toplam varlık büyüklüğü 4 trilyon doları aşan 25'ten fazla farklı kuruluşun temsilcisiyle bir araya geldi. Şimşek, G20, IMF ve Dünya Bankası Bahar toplantıları kapsamında geldiği ABD'de, New York temaslarını tamamladı. Türkiye-ABD İş Konseyi ve Citi Group tarafından düzenlenen geniş katılımlı yatırımcı toplantısına katılan Şimşek, ağırlıklı olarak portföy yatırımcılarından oluşan bir grupla buluştu.

4 TRİLYON DOLARLIK EKİBE KONUŞTU

Yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği toplantıya, toplam varlık büyüklüğü 4 trilyon doları aşan 25'ten fazla farklı kuruluştan üst düzey temsilciler katıldı. Şimşek, dünyanın önde gelen üç büyük kredi derecelendirme kuruluşunun üst düzey yöneticileriyle de ayrı ayrı değerlendirme toplantıları gerçekleştirdi. Citi Group Yönetim Kurulu Başkanı John Dugan ile de görüşen Şimşek'in New York temaslarına Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da eşlik etti. Şimşek, New York'un ardından ABD temaslarına bugün Washington'da devam edecek.
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Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Mehmet Şimşek, New York, Politika, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Şimşek 4 trilyon dolarlık ekiple buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ankara21:
    Boş 21 3 Yanıtla
  • Bülent Bey:
    Her sabah neyle uyanacağımızın belli olmadığı, güvenin istikrarın bulunmadığı, adaletin hukukun kişiye göre işlediği öngörülemez bir ülkeye yatırımcı da gelmez istihdam da olmaz 17 1 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    boş konuşuyor...san o para babaları türkiyeye yatırım yapacak 8 2 Yanıtla
  • HALK OZANI AŞIK CEMŞİT:
    Görüşme nasıldı nereyi vaadettiniz yada kendi bulundukları ortamdaki soygunları nasıl gidiyormuş 8 1 Yanıtla
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