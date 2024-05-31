Sinan Ateş Cinayeti Davasında Erdem Karadeniz'in Evinden Tabanca ve Fişekler Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sinan Ateş Cinayeti Davasında Erdem Karadeniz'in Evinden Tabanca ve Fişekler Ele Geçirildi

Sinan Ateş Cinayeti Davasında Erdem Karadeniz\'in Evinden Tabanca ve Fişekler Ele Geçirildi

Sinan Ateş cinayeti davasında tutuklu sanık Erdem Karadeniz'in İstanbul'daki evinde yapılan aramada çelik kasa ve toprak altına gömülü poşette 6 tabanca ve 314 adet dolu fişek bulundu. Arama sırasında 7 kişi yakalandı ve güvenlik güçlerine mukavemet gösterdiler.

31.05.2024 19:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Sinan Ateş cinayetinde tutuklu sanık Erdem Karadeniz'in evinden çelik kasa ve toprak altına gömülü poşette 6 tabanca ve 314 adet dolu fişek ele geçirildi.

Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de Ankara'nın Çukurambar semtinde öldürüldü. Sinan Ateş cinayeti davasında tutuklu bulunan Erdem Karadeniz'in 4 Ocak 2023 tarihinde İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunan evinde arama yapıldı.

Tabanca, şarjör, fişek...

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramada evin kapısını Gökhan Türkmen isimli şahıs açtı ve tutuklu sanık Erdem Karadeniz yakalandı. Karadeniz'e yapılan üst aramasında suç unsuruna rastlanıldığı belirtilen tutanakta, şu ifadelere yer verildi:

"İkametin karşı salon kısmında ev aranmaya başlanmış, ikametin birinci katında ikamet sahibi Gökhan Türkmen'in odasında çelik kasa görülmüş, şahıs çelik kasayı kendisi açmış, kasa içerisinde 40 adet 3 mm çapında dolu fişek, 50 adet 3.57 mm çapında dolu fişek, 1 adet uzun ve 1 adet kısa toplam 2 adet FN (Five Seven) marka tabancaya ait … şarjör, 150 adet FN marka tabancaya ait 5.7 mm çapında dolu fişek, 40 adet 5 mm. çapında dolu fişeğe el konularak muhafaza altına alınmıştır.

Evin mutfak dış duvar dibinde kazılmış toprak altına gömülü vaziyette poşet içerisinde; 1 adet çelik siyah kabzalı tabanca, tabancaya ait bir adet hızlı doldurma aparatı, aparata basılı… fişek ve tabancanın fişek yatağında 6 olmak üzere toplam 12 adet fişek, 1 adet kahverengi kabzalı tabanca, tabancaya ait bir adet şarjör, şarjöre basılı 8 adet 9 mm fişek ele geçirilmiştir. Evin mutfak kısmında bir tane daha tabanca, namlu kısmında susturucu olarak değerlendirilen, 2 adet şarjör ve bu şarjörlere ait 9 adet 36 kalibre dolu fişek ele geçirilmiştir. Mutfak masası üzerinde de sağ fişek atım, bir tane daha tabanca, tabancaya ait iki adet şarjör, şarjöre basılı 5 adet 9 mm fişek görülmüştür.

Gökhan Türkmen isimli şahıs silahın kendisine ait olduğunu ve ruhsatının olduğunu beyan etmiş şahsın ruhsat sorgusunda silahın kendisine ait olduğu anlaşılmış silah, şarjör ve fişekleri, şahsa teslim edilmiştir.

Yaklaşık 1 dönümlük arazi bahçe içerisinde arama aşamasında mekanın bahçe kısmında bulunan çardak çatısı üzerinden ses gelmesi üzerine çardağın çatı kısmında bir şahsın yatar vaziyette saklandığı görülmüş, şahıs aşağı inmesi yönünde ikaz edilmiş, üzerinden kimlik aranan şahsın Ceyhun Demirel isimli şahıs olduğu anlaşılmıştır. Şahıs yapılan sorgusunda 6 suçtan aranma kaydının bulunduğunu ve bu suçlardan arandığının anlaşılması üzerine şahsa yasal hakları yüzüne okunarak yakalanmıştır."

7 kişi yakalandı

Arama sırasında Erdem Karadeniz, Ceyhun Demirel, Süleyman Karadeniz, Hamza Engin, Oğuzhan Coşkun, Serkan Yılmaz ve Gökhan Türkmen'in yakalandığı ve güvenlik güçlerine mukavemet gösterdiği öğrenildi. Aramaya 5 Ocak 2023 saat 02.30 sularında son verildi.

Kaynak: ANKA

Sinan Ateş, Karadeniz, İstanbul, Güvenlik, Cinayet, Suç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinan Ateş Cinayeti Davasında Erdem Karadeniz'in Evinden Tabanca ve Fişekler Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:51 Erdoğan ve Özel’in ’’görev onayı’’ anketinde çarpıcı sonuç Son 2 ay içinde büyük değişim Erdoğan ve Özel'in ''görev onayı'' anketinde çarpıcı sonuç! Son 2 ay içinde büyük değişim
19:16 Tesla emniyet kemeri uyarı sistemindeki arıza nedeniyle 125 bin aracını geri çağıracak Tesla emniyet kemeri uyarı sistemindeki arıza nedeniyle 125 bin aracını geri çağıracak
18:16 Fenerbahçe’de İsmail Kartal’la yollar ayrıldı Fenerbahçe'de İsmail Kartal'la yollar ayrıldı
17:30 Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak “büyü“ iddiası Çiftliğinden kaçırılan FETÖ elebaşıyla ilgili gündem yaratacak "büyü" iddiası
17:11 Ersan Şen’den depremde 51 kişinin öldüğü apartmanın firari müteahhitleriyle ilgili skandal talep Ersan Şen'den depremde 51 kişinin öldüğü apartmanın firari müteahhitleriyle ilgili skandal talep
19:18 Cenevre Otomobil Fuarı 120 yılın ardından kapılarını tamamen kapattı Cenevre Otomobil Fuarı 120 yılın ardından kapılarını tamamen kapattı
18:59 Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası’ndaki paylarının satışı için görüşmeler sonlandırıldı Koç Holding, Yapı ve Kredi Bankası'ndaki paylarının satışı için görüşmeler sonlandırıldı
17:46 Dev kripto para borsasında milyonlarca dolarlık Bitcoin hırsızlığı Dev kripto para borsasında milyonlarca dolarlık Bitcoin hırsızlığı
17:42 Taraftarlar yerinde duramıyor Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho’dan ilk paylaşım geldi Taraftarlar yerinde duramıyor! Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho'dan ilk paylaşım geldi
17:36 Mağazadaki patronu engelli kızı istismar etti Olayı duyan yakınları iş yerini bastı Mağazadaki patronu engelli kızı istismar etti! Olayı duyan yakınları iş yerini bastı
17:21 Neden anlaşamadıkları ortaya çıktı Mourinho’yu Fener’e kaptıran Beşiktaş’tan ses var Neden anlaşamadıkları ortaya çıktı! Mourinho'yu Fener'e kaptıran Beşiktaş'tan ses var
17:21 Ciciş Kardeşler’den biri uçakta kabin memuruna saldırdı Ciciş Kardeşler'den biri uçakta kabin memuruna saldırdı
17:11 Sneijder, Mourinho’nun Fenerbahçe ile anlaşmasını doğruladı Sneijder, Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaşmasını doğruladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 20:17:29. #1.12#
SON DAKİKA: Sinan Ateş Cinayeti Davasında Erdem Karadeniz'in Evinden Tabanca ve Fişekler Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement