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Sinan Ateş Cinayetinde Yeni Gelişme

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Mahkeme, Sinan Ateş cinayeti zanlısı Eray Özyağcı'nın gazetecilere yönelik tehdidi için suç duyurusunda bulundu.

01.10.2024 17:22
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(ANKARA) - Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı'nın gazeteci Murat Ağırel, Timur Soykan ve Barış Pehlivan'a eliyle "tetik" işareti yaparak, "DHKP-C'liler sizinle görüşeceğiz" sözleriyle ilgili hakaret ve tehdit suçlarından Ankara Batı Adliyesi'ne suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Duruşmaya, sanık avukatlarının savunmasıyla yarın devam edilecek.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Çukurambar semtinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Ateş'in öldürülmesine ilişkin 12'si tutuklu toplam 22 sanığın yargılanmasına Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'nde devam ediliyor. Duruşmaya sanıklar, müşteki Sinan Ateş'in ailesi ile taraf avukatları katıldı.

Sanıkların ardından avukatlarının savunması devam ediyor. Tutuklu sanık MHP'li avukat Serdar Öktem'in avukatı Oğuzhan Bilgin, "Önceki beyanlarımızı tekrar ediyoruz. Atılı suçlamaları kabul etmiyoruz. İddianamede ve mütalaa yok hükmündedir. Siyasi figürler müşteki tarafında yer almaktadır. Sanıklar üzerinde baskı kurulmaya çalışılmaktadır. Pazartesi günü müştekiler tarafından bir kişi, sanık Eray Özyağcı'ya hakaret etti, küfür etti. Şahıs kimdir bilen yok? Bizim müştekilere soru sormamız engelleniyor. Müvekkilim hangi gerekçeyle tutukludur? Müvekkilimin bugün acil tahliye edilmesi gerekir" diye konuştu. Sanık Öktem'in bir diğer avukatı Batuhan Mastı da "Bu dava bir kumpas davasıdır. Müvekkilimin tahliyesini talep ediyorum" dedi.

Tutuklu sanık Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel'in avukatı Betül Yüksel, "Müvekkilin beyanlarına iştirak ediyoruz. Emre Yüksel bu dosyaya yerleştirilmeye çalışılıyor. Müvekkilimin maktulle tanışıklığı yoktur" dedi. Yüksel, Franz Kafka'nın Dava kitabına Josef K.'nın tutuklanması olayına atıf yaparak, "Bu konu Emre Yüksel'in durumunu tam olarak özetlemektedir. Müvekkilimin beraat etmesi haktır, hakikattır, muhakkaktır. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bizim hukukun üstünlüğüne inancımız tamdır. Müvekkilimin beraatını ve tahliyesini talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Sanık Yüksel'in bir diğer avukatı İsmail Küçük de "Emre Yüksel'in sanık olması için gerekli delil yoktur. Neden burada olduğumuzu anlamış değiliz. Yoğun bir manilüpasyona maruz bırakılıyoruz. Kamuoyu kasıtlı olarak yanlış bilgilendiriliyor. Biz cevap hakkımızı kullanmak istiyoruz. Dışarıya bambaşka bir yansıtılıyor. Müvekkilimin bir an önce tahliye edilmesini ve beraat kararı verilmesini talep ediyorum" ifadesini kullandı.

Tutuksuz sanık Erdem Karadeniz'in avukatı Egehan Poyrazoğlu da "Müştekiler yandaş televizyon kanallarıyla karalama kampanyalarında bulunuyorlar. Selma Ateş, Erdem abi olmak üzere buradaki sanıklara beddualarda bulundu. Kendisine başsağlığı dilendiğinde 'çocuklarınızdan çıksın' diyerek hakaret etmiştir. Erdem abinin babası kendisi cezaevinde yatarken vefat etmiştir. Bizim müvekillimiz 18 aydır suçsuz bir şekilde müştekilerin kamuoyu baskıysıyla tutukludur. Erdem abinin babasını son kez görmemesine katkı sunanları Allah'a havale ediyoruz. Beraat kararı verilmesini talep ediyorum" diye konuştu.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi, Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı'nın dün gazeteci Murat Ağırel, Timur Soykan ve Barış Pehlivan'a eliyle "tetik" işareti yaparak, "DHKP-C'liler sizinle görüşeceğiz" sözleriyle ilgili "hakaret ve tehdit suçlarından" Ankara Batı Adliyesi'ne suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Duruşmaya, sanık avukatlarının savunmasıyla yarın saat 09.00'da devam etmek üzere ara verildi.

Sinan Ateş Cinayetinde Yeni Gelişme
Kaynak: ANKA

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