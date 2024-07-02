Sinan Ateş Davasında Sanıkların Savunması Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sinan Ateş Davasında Sanıkların Savunması Devam Ediyor

Sinan Ateş davasında tutuklu sanıkların savunmaları devam ediyor. Alper Atay, tanımadığını ve suça karışmadığını belirtirken, Erdem Karadeniz adalet istediklerini söyledi. Karadeniz'in müştekilere yönelik sözleri tartışmaya sebep oldu.

02.07.2024 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: ESRA TOKAT

(ANKARA) – Sinan Ateş davasında sanıkların savunması devam ediyor. Tutuklu sanıklardan Alper Atay, "Ben bir festivale gittim başıma gelmeyen kalmadı" derken, sanık Erdem Karadeniz ise "Adalet istiyoruz. Benim kaldığım evde 'Doğukan Çep var' diye basılıyor. Ama bulunmuyor. Ama ben burdayım" diye konuştu. Tutuklu sanık Erdem Karadeniz savunmasını bitirdikten sonra verilen ara sonrası dışarı çıkarılırken müştekilerin olduğu yöne dönerek, "Sizin de başınız sağ olsun" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Sinan Ateş'in ablası, "Umarım siz de bir gün evlat acısı yaşarsınız" dedi.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Ankara'nın Çukurambar semtinde, 30 Aralık 2022'de, bir aracın arkasına saklanan tetikçi Eray Özyağcı tarafından silahla öldürülmüştü. Ateş'in öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması dün yapıldı. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nnde görülen davanın ikinci gün duruşması Sincan Cezaevi'nde devam ediyor.

Duruşmada Sinan Ateş'e yönelik "toplu halde, iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme" suçuna yardım etmekten yargılanan tutuklu sanık 1877 Alemdağ Spor Kulübü Derneği Başkanı Alper Atay, Alper Atay, yaptığı savunmasında, Sinan Ateş'i hiç tanımadığını söyledi. Sabıkasının olmadığını ve hiçbir suça bulaşmadığını söyleyen Atay, "Bu davada adım geçmesi benim için üzücü bir gelişme oldu" dedi.

"Doğukan Çep ile bir festivle gittim diye başıma gelmeyen kalmadı"

Savunmasında, bütün çevresinin spor camiasından olduğunu ve suçla bir alakasının olmadığını bildiren Atay, Doğukan Çep ile tanışması ve sonrasında yaşananlara ilişkin şunları söyledi:

"Konumum gereği birçok kişiyle tanışma fırsatım buldu. Doğukan Çep'i 2016 yılında tanıdım. Bana hemşehrimiz olduğu, futbolu sevdiği söylendi. Dönem dönem görüşmelerimiz oluyordu. Olayın yaşandığı gün evimdeydim. Stada antrenman için gittim. Oradan da geri evime geldim. Daha sonrasında spor salonuna gittim. Akşam saatlerinde arkadaşımla Beykoz'daki bir otele festivale gittim. Arkadaşım olan Mustafa'nın evine gittim. O geceyi orada geçirdim. Sonra 31 Aralık günü kendi evime geldim. Normal yaşantıma devam ettim.

Öğleden sonraki saatlerde spor kulübünün kafesinde oturmaya devam ettim. Akşam Doğukan Çep yanıma geldi. Biz festivalin bu gece de devam edeceğini söyleyerek sohbete devam ettik. Doğukan da bana 'Ben de gelebilir miyim?' dedi. Akşam dördümüz kafeden çıkıp, festivale geçmek için çıktık.

Sabah saatlerine kadar hem otopark hem de eğlence tarafında durduk. Sabah saatlerinde bir odaya girdik. Doğukan orada stresliydi. 'Bize de bir sıkıntı açma' dedik. 'Yok ağabey sizlik sıkıntı yok' dedi. Sabah saat 10.00 sularında odadan çıktık. Ben çıkarken eve gideceğimi söyledim, Doğukan ise babasına uğrayacağını söyledi. Doğukan, biz otelden çıkarken kapıya kadar geldi. Biz ayrılırken o oteldeydi.

Karakolda görevli memura benim evime polislerin geldiğini sordum ve bize GBT yaptılar. Sizinle alakalı bir sorun yok dediler. Ben de normal hayatıma devam ettim. Bundan sonra da Doğukan ile bir iletişime geçmedim. Ben bu olayı Doğukan yakalandıktan sonra orada kalmaya devam ettiğini öğrendim. Benim haberim dışında başka odaya geçmiş. Ben bir festivale gittim başıma gelmeyen kalmadı. Doğukan böyle bir şeyden bahsetmedi. Bahsetse benim onu yanımda barındırmayacağımı bilir ve bu yüzden söylemedi."

"Adalet istiyoruz"

Sinan Ateş'e yönelik "toplu halde, iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme" suçuna yardım etmekten yargılanan tutuklu sanık Erdem Karadeniz, "18 aydır burada tutukluyuz. Eray Özyağcı'yı tanımıyorum. Vedat Balkaya'yı olaydan sonra tanıdım" dedi. Gökhan Türkmen'e ait otelde bir ortaklığının olmadığını iddia eden Karadeniz, "Adalet istiyoruz. Benim kaldığım evde Doğukan Çep var diye basılıyor. Ama bulunmuyor. Ama ben burdayım" dedi.

Sanıklar ve müştekiler arasında tartışma

Tutuklı sanık Erdem Karadeniz savunmasını bitirdikten sonra verilen ara sonrası dışarı çıkarılırken müştekilerin olduğu yöne dönerek, "Sizin de başınız sağ olsun" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Sinan Ateş'in ablası, "Umarım siz de bir gün evlat acısı yaşarsınız" dedi. Ardından tutuklu sanıklardan biri "Hepiniz yaşayacaksınız" diye seslendi.

Duruşmaya saat 15.45'e kadar ara verildi.

Kaynak: ANKA

Sinan Ateş, Karadeniz, Mahkeme, Savunma, Cinayet, Suç, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinan Ateş Davasında Sanıkların Savunması Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:08 Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun İkisi de cezaevini boyladı Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun! İkisi de cezaevini boyladı
17:26 Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse! Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu
17:18 Masada önemli konular var Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı Masada önemli konular var! Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı
17:05 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar! Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş
16:42 İstanbul’da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı İstanbul'da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı
16:49 Kimse böyle bir hamle beklemiyordu Fenerbahçe’den milli yıldıza kanca Kimse böyle bir hamle beklemiyordu! Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca
15:53 “En yüksek asgari ücret bizde“ diyen Şimşek’e zehir zemberek sözler "En yüksek asgari ücret bizde" diyen Şimşek'e zehir zemberek sözler
15:50 Kayseri’de tansiyon yüksek Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı Kayseri'de tansiyon yüksek! Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı
15:29 Hindistan’da ayin sırasında izdiham En az 107 kişi hayatını kaybetti Hindistan'da ayin sırasında izdiham! En az 107 kişi hayatını kaybetti
15:24 Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti! Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi
15:15 Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil’in son halini görenler tanıyamıyor Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil'in son halini görenler tanıyamıyor
14:47 Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti! Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu
14:29 Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi
14:20 Devler Ligi’nin kazananını bilmişti Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti Devler Ligi'nin kazananını bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 18:58:02. #1.13#
SON DAKİKA: Sinan Ateş Davasında Sanıkların Savunması Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement