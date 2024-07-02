Güncel

HABER: ESRA TOKAT

(ANKARA) – Sinan Ateş davasında sanıkların savunması devam ediyor. Tutuklu sanıklardan Alper Atay, "Ben bir festivale gittim başıma gelmeyen kalmadı" derken, sanık Erdem Karadeniz ise "Adalet istiyoruz. Benim kaldığım evde 'Doğukan Çep var' diye basılıyor. Ama bulunmuyor. Ama ben burdayım" diye konuştu. Tutuklu sanık Erdem Karadeniz savunmasını bitirdikten sonra verilen ara sonrası dışarı çıkarılırken müştekilerin olduğu yöne dönerek, "Sizin de başınız sağ olsun" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Sinan Ateş'in ablası, "Umarım siz de bir gün evlat acısı yaşarsınız" dedi.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, Ankara'nın Çukurambar semtinde, 30 Aralık 2022'de, bir aracın arkasına saklanan tetikçi Eray Özyağcı tarafından silahla öldürülmüştü. Ateş'in öldürülmesine ilişkin açılan davanın ilk duruşması dün yapıldı. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nnde görülen davanın ikinci gün duruşması Sincan Cezaevi'nde devam ediyor.

Duruşmada Sinan Ateş'e yönelik "toplu halde, iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme" suçuna yardım etmekten yargılanan tutuklu sanık 1877 Alemdağ Spor Kulübü Derneği Başkanı Alper Atay, Alper Atay, yaptığı savunmasında, Sinan Ateş'i hiç tanımadığını söyledi. Sabıkasının olmadığını ve hiçbir suça bulaşmadığını söyleyen Atay, "Bu davada adım geçmesi benim için üzücü bir gelişme oldu" dedi.

"Doğukan Çep ile bir festivle gittim diye başıma gelmeyen kalmadı"

Savunmasında, bütün çevresinin spor camiasından olduğunu ve suçla bir alakasının olmadığını bildiren Atay, Doğukan Çep ile tanışması ve sonrasında yaşananlara ilişkin şunları söyledi:

"Konumum gereği birçok kişiyle tanışma fırsatım buldu. Doğukan Çep'i 2016 yılında tanıdım. Bana hemşehrimiz olduğu, futbolu sevdiği söylendi. Dönem dönem görüşmelerimiz oluyordu. Olayın yaşandığı gün evimdeydim. Stada antrenman için gittim. Oradan da geri evime geldim. Daha sonrasında spor salonuna gittim. Akşam saatlerinde arkadaşımla Beykoz'daki bir otele festivale gittim. Arkadaşım olan Mustafa'nın evine gittim. O geceyi orada geçirdim. Sonra 31 Aralık günü kendi evime geldim. Normal yaşantıma devam ettim.

Öğleden sonraki saatlerde spor kulübünün kafesinde oturmaya devam ettim. Akşam Doğukan Çep yanıma geldi. Biz festivalin bu gece de devam edeceğini söyleyerek sohbete devam ettik. Doğukan da bana 'Ben de gelebilir miyim?' dedi. Akşam dördümüz kafeden çıkıp, festivale geçmek için çıktık.

Sabah saatlerine kadar hem otopark hem de eğlence tarafında durduk. Sabah saatlerinde bir odaya girdik. Doğukan orada stresliydi. 'Bize de bir sıkıntı açma' dedik. 'Yok ağabey sizlik sıkıntı yok' dedi. Sabah saat 10.00 sularında odadan çıktık. Ben çıkarken eve gideceğimi söyledim, Doğukan ise babasına uğrayacağını söyledi. Doğukan, biz otelden çıkarken kapıya kadar geldi. Biz ayrılırken o oteldeydi.

Karakolda görevli memura benim evime polislerin geldiğini sordum ve bize GBT yaptılar. Sizinle alakalı bir sorun yok dediler. Ben de normal hayatıma devam ettim. Bundan sonra da Doğukan ile bir iletişime geçmedim. Ben bu olayı Doğukan yakalandıktan sonra orada kalmaya devam ettiğini öğrendim. Benim haberim dışında başka odaya geçmiş. Ben bir festivale gittim başıma gelmeyen kalmadı. Doğukan böyle bir şeyden bahsetmedi. Bahsetse benim onu yanımda barındırmayacağımı bilir ve bu yüzden söylemedi."

"Adalet istiyoruz"

Sinan Ateş'e yönelik "toplu halde, iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme" suçuna yardım etmekten yargılanan tutuklu sanık Erdem Karadeniz, "18 aydır burada tutukluyuz. Eray Özyağcı'yı tanımıyorum. Vedat Balkaya'yı olaydan sonra tanıdım" dedi. Gökhan Türkmen'e ait otelde bir ortaklığının olmadığını iddia eden Karadeniz, "Adalet istiyoruz. Benim kaldığım evde Doğukan Çep var diye basılıyor. Ama bulunmuyor. Ama ben burdayım" dedi.

Sanıklar ve müştekiler arasında tartışma

Tutuklı sanık Erdem Karadeniz savunmasını bitirdikten sonra verilen ara sonrası dışarı çıkarılırken müştekilerin olduğu yöne dönerek, "Sizin de başınız sağ olsun" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Sinan Ateş'in ablası, "Umarım siz de bir gün evlat acısı yaşarsınız" dedi. Ardından tutuklu sanıklardan biri "Hepiniz yaşayacaksınız" diye seslendi.

Duruşmaya saat 15.45'e kadar ara verildi.