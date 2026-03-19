Sincan'da Ramazan Denetimleri Artırıldı
Sincan'da Ramazan Denetimleri Artırıldı

19.03.2026 15:01
Sincan Belediyesi, bayram öncesi gıda işletmelerinde denetimleri artırdı, hijyen kontrolü yapıldı.

Sincan Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi ilçe genelindeki market, tatlı imalathanesi, ekmek fırını ve kuruyemiş satışı yapan işletmelerde denetimleri artırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir bayram geçirmesi için denetimlerini titizlikle sürdürüyor.

Ekipler, ilçe genelindeki gıda, tatlı imalathanesi, ekmek fırını ve kuruyemiş satışı yapan işletmeleri denetledi. Denetime Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak da katıldı.

Yapılan incelemelerde gıda üretimi yapan işletmelerin hijyen koşullarına uyup uymadığı, satılan gıdaların son tüketim tarihi ve kalitesi, ürünlerin reyon etiketi ile kasa uygunluğu denetlendi.

Ayrıca işletmelerin kullandığı kutuların darasının alınıp alınmadığına da bakılarak ürünlerin doğru şekilde tartılması sağlandı.

Sağlıksız ortamlarda gıda üretimi ve satışı yapan, vatandaşın sağlığını riske atan işletmeler tespit edilerek gerekli yasal işlemler uygulandı.

Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için denetimlerin Ramazan Bayramı boyunca da aralıksız süreceğini belirtti.

Kaynak: AA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sincan'da Ramazan Denetimleri Artırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2026 16:03:45.
SON DAKİKA: Sincan'da Ramazan Denetimleri Artırıldı - Son Dakika
