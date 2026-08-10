Sındırgı\'da Depremzedelere Yeni Evler

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşayan depremzedeler, meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından yapımına başlanan evlerine kavuşmak için gün sayıyor.

Geçen yıl bugün yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen kırsal Gölcük, Alacaatlı, Osmanlar, Kertil ve Emendere mahallelerinde evleri zarar gören vatandaşlar için 306 konut yapımı tamamlandı.

Gerek kent merkezinde gerekse kırsal mahallelerde son aşamaya gelinen evler sahiplerini bekliyor.

Çelik konstrüksiyon sistemle depreme dayanıklı yapılan evler, kura çekiminin ardından kısa sürede hak sahiplerine teslim edilecek.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu da depremin yıl dönümünde ilçeyi ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile düzenlenen pilav hayrına katılan Ustaoğlu, daha sonra kent merkezindeki deprem konutlarını inceledi.

Vali Ustaoğlu, Kertil Mahallesi'nde cami temel atma törenine de katıldı.

Buradaki deprem konutları hakkında bilgi alan Ustaoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremin ilk gününden itibaren 155 milyon liralık bir ödeneğin sahada etkin bir şekilde kullanıldığını söyledi.

Depremin ardından hasar tespit çalışmalarının hızlı bir şekilde yapıldığını belirten Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"Bugün itibarıyla 160 konut merkezde 145 konut kırsalda olmak üzere toplam 305 konut ve bir ticarethane ile birlikte toplamda 306 bağımsız yapı için hak sahipliğinin belirlenmesi amacıyla şu an Ankara'da kura çekimi yapılıyor. Ben bu vesileyle hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kertil Mahallemizde yapımı tamamlanan konutlarımız var. İşte köy konutlarımız arkada görüyorsunuz. Her biri birbirinden güzel. Tabiri caizse 'villa' gibi diyebiliriz. Mahallemizde 24'ü bu gördüğünüz alanda 30'u da vatandaşımızın kendi gösterdiği arazide yapımı tamamlandı. Bugün zaten kuraları da çekiliyor ve hak sahipleri de belli olmuş olacak. Bölgemizde devletimiz tüm şefkatini, merhametini, müşfikliğini en üst seviyede gösteriyor. Bu noktada tüm konut ve altyapı projeler, proje çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız en kısa sürede tüm hak sahiplerimizi güvenli, modern ve depreme dayanıklı yuvalarına kavuşturmak."

Vali Ustaoğlu, evlerin yapımı için fedakarlık gösteren tüm ekiplere teşekkür ederek, " Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, İçişleri Bakanımız ve tüm diğer bakanlarımız bu süreci yakinen takip ettiler. Depremin ilk anından itibaren bölgemizdeki süreci yakından takip eden Sayın Cumhurbaşkanımıza Balıkesir halkı adına, Sındırgı halkı adına şükranlarımızı arz ediyoruz." dedi.

Programlara, Balıkesir Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Balıkesir Jandarma Komutanı Albay Murat Özer, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Oğuzhan Kurt, Balıkesir AFAD Müdür Vekili Şükrü Murat Bayırlı, Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu, Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak ve kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.