Sındırgı'da Orman Yangınıyla Mücadele
Balıkesir Sındırgı'da kamyondan başlayan yangın, ormana sıçradı. Havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir kamyonda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.
Sındırgı-Simav kara yolu kırsal Düvertepe Mahallesi'nde, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonda yangın çıktı.
Yangının ormanlık alana sıçraması üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangına havadan 4 uçak ve 2 helikopter, karadan ise çok sayıda arazözle müdahale ediliyor.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Sındırgı Belediyesi ekipleri de çalışmalara destek veriyor.
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