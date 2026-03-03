Sinem Yıldız Vali Soytürk'ü Ziyaret Etti - Son Dakika
Sinem Yıldız Vali Soytürk'ü Ziyaret Etti

03.03.2026 10:04
Badminton Avrupa Takımları üçüncüsü Sinem Yıldız, Vali Soytürk ile buluşarak başarılarını paylaştı.

İstanbul'da geçen ay gerçekleştirilen Badminton Kadınlar ve Erkekler Avrupa Takımlar Şampiyonası finallerinde milli takımla Avrupa takımlar üçüncülüğü kazanan Sinem Yıldız, Vali Recep Soytürk'ü ziyaret etti.

Soytürk, başarılı sporcu Sinem Yıldız, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün ve badminton antrenörü Hüseyin Mert'i makamında kabul etti.

Başarılı sporcuyu tebrik eden Vali Soytürk, Büyükler Ferdi Avrupa Şampiyonası ve Dünya Takımlar Şampiyonası finallerinde mücadele edecek Yıldız'a başarılar diledi.

-Vali Soytürk Çorlu'da iftar programına katıldı

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından düzenlenen iftara katıldı.

Çorlu TSO'da düzenlenen iftarda Vali Soytürk ve il protokolü birlikte oruçlarını açtı.

Vali Soytürk iftarın düzenlenmesinde emeği geçen Çorlu TSO Başkanı İzzet Volkan'a teşekkür etti.

Programa, Tekirdağ AK Parti milletvekilleri Mestan Özcan, CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun ve Nurten Yontar, Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, Ergene Kaymakamı Kadir Duman, Edirne ve Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası başkanları ve sanayiciler katıldı.

-Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Kırmızı'dan özel eğitim okuluna ziyaret

Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Fahri Kırmızı, Tekirdağ Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret etti.

Kırmızı, okulun genel işleyişi ve yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında okul müdürü Zafer Usta'dan bilgi aldı.

Ardından, öğretmenlerle bir araya gelen Kırmızı, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin özel eğitim okullarında uygulanması süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA

