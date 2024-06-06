Sinema Salonlarında Bu Hafta - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sinema Salonlarında Bu Hafta

Sinema Salonlarında Bu Hafta

Will Smith, Martin Lawrence ve Vanessa Hudgens'in başrollerini paylaştığı 'Bad Boys: ya Hep ya Hiç' aksiyon ve komedi karışımı bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyor. Bilall Fallah ve Adil El Arbi'nin yönettiği film, Miami'nin artık yaşını almış olan uçarı polis ikilisinin bir tuzak sonucu kaçak konumuna düşmelerini anlatıyor. Richard Linklater'ın yönettiği komedi ve aksiyon karışımı 'Hit Man'in başrollerini Glen Powell, Adria Arjona, Retta ve Austin Amelio paylaşıyor. Film, polis teşkilatında ek iş yapan profesör Gary'nin görev için sahte bir tetikçi kılığına girmesi sonucu yaşadıklarını ele alıyor. Jade Halley Bartlett'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 'Miller'ın Favorisi', bir profesör ile yetenekli öğrencisi arasındaki ilişkiye odaklanıyor. Martin Freeman ve Jenna Ortega'nın başrollerini paylaştığı filmde, Bashir Salahuddin, Gideon Adlon, Dagmara Dominczyk ve Christine Adams da rol alıyor. Anıl Altınöz, Tuğba Dokuzlar ve Zeynep Anıl'ın başrollerini paylaştığı 'An', genç bir nöroloji doktorunun, epilepsi hastaları üzerinde yaptığı araştırma sırasında keşfettiği bir anomaliyi kanıtlamaya çalışmasını anlatıyor. Erman Er'in çektiği, Gencer Güvercin, Sadi Celil Cengiz ve Ayhan Taş'ın rol aldığı 'Teorem', bir gün eşi ve annesi dahil hayatındaki hiç kimse tarafından tanınmayan ve bu duruma anlam veremeyen bir adamın yaşadıklarını odağına alıyor. Şiar Zaim'in yönetmen koltuğunda oturduğu 'Sihirli Ormana Yolculuk', gizemli ve sihirli bir ormanda bir hazinenin peşine düşen beş arkadaşın yaşadığı serüveni beyaz perdeye taşıyor. Haftanın korku filmleri arasında Oliver Park'ın yönettiği 'Adak', Ishana Shyamalan'ın filmi 'Gözcüler' ve Anastasiya Budakva'nın çektiği '3. Gece Habis' yer alıyor. Haftanın animasyonları arasında ise Japonya yapımı 'Haikyu!! The Dumpster Battle' ve Avustralya yapımı 'Combat Wombat' bulunuyor.

06.06.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinema salonlarında bu hafta komediden korkuya, bilim kurgudan animasyona, 11 yapım izleyiciyle buluşacak.

Will Smith, Martin Lawrence ve Vanessa Hudgens'in başrollerini paylaştığı "Bad Boys: ya Hep ya Hiç" aksiyon ve komedi karışımı bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak.

Bilall Fallah ve Adil El Arbi'nin yönettiği film, Miami'nin artık yaşını almış olan uçarı polis ikilisinin bir tuzak sonucu kaçak konumuna düşmelerini anlatıyor.

"Hit Man"

Richard Linklater'ın yönettiği komedi ve aksiyon karışımı "Hit Man"in başrollerini Glen Powell, Adria Arjona, Retta ve Austin Amelio paylaştı.

Film, polis teşkilatında ek iş yapan profesör Gary'nin görev için sahte bir tetikçi kılığına girmesi sonucu yaşadıklarını ele alıyor.

" Miller'ın Favorisi"

Jade Halley Bartlett'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Miller'ın Favorisi", bir profesör ile yetenekli öğrencisi arasındaki ilişkiye odaklanıyor.

Martin Freeman ve Jenna Ortega'nın başrollerini paylaştığı filmde, Bashir Salahuddin, Gideon Adlon, Dagmara Dominczyk ve Christine Adams da rol aldı.

"An"

Anıl Altınöz, Tuğba Dokuzlar ve Zeynep Anıl'ın başrollerini paylaştığı "An", yerli bilim kurgu meraklılarının ilgisini çekmeye aday.

Mustafa Uğur Yağcıoğlu'nun yönettiği film, genç bir nöroloji doktorunun, epilepsi hastaları üzerinde yaptığı araştırma sırasında keşfettiği bir anomaliyi kanıtlamaya çalışmasını anlatıyor.

"Teorem"

Erman Er'in çektiği, Gencer Güvercin, Sadi Celil Cengiz ve Ayhan Taş'ın rol aldığı "Teorem", bir gün eşi ve annesi dahil hayatındaki hiç kimse tarafından tanınmayan ve bu duruma anlam veremeyen bir adamın yaşadıklarını odağına alıyor.

"Sihirli Ormana Yolculuk"

Şiar Zaim'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Sihirli Ormana Yolculuk", gizemli ve sihirli bir ormanda bir hazinenin peşine düşen beş arkadaşın yaşadığı serüveni beyaz perdeye taşıyacak.

Haftanın korku filmleri

Oliver Park'ın yönettiği "Adak", borçlarını ödemek için türlü planlar yapan bir adamın ve ailesinin başına gelen korkunç olaylar etrafında dönüyor.

Dakota Fanning, Georgina Campbell ve Olwen Fouere'nin oynadığı, Ishana Shyamalan'ın filmi "Gözcüler", 28 yaşındaki sanatçı Mina'nın İrlanda'nın batısındaki bir ormanda mahsur kalmasını işliyor.

Anastasiya Budakva'nın çektiği "3. Gece Habis", depremden sonra ailesi ile İstanbul'a yerleşen genç bir kızın yaşadığı kabus dolu günleri anlatıyor.

Haftanın animasyonları

Popüler bir voleybol animesinden uyarlanan Japonya yapımı "Haikyu!! The Dumpster Battle", voleybolda ustalaşmış iki rakibin birleşip diğer bir takıma karşı mücadelesini ele alıyor.

Avustralya yapımı anime film "Combat Wombat", kocasının ortadan kaybolmasının ardından çocuklarını tek başına büyüten ve güçlü karakteriyle tanınan bir kadının kasabanın gözdesi olmasını odağına alıyor.

Kaynak: AA

Sadi Celil Cengiz, Richard Linklater, Vanessa Hudgens, Martin Freeman, Avustralya, Will Smith, Ayhan Taş, Gözcüler, Epilepsi, Yönetmen, Japonya, Miller, Ormana, Tuzak, Miami, Sinema, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinema Salonlarında Bu Hafta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:58 Özgür Özel-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi 11 Haziran’da yapılacak Özgür Özel-Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi 11 Haziran'da yapılacak
12:40 Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi’nde Başkan Özer’in savunması daha enteresan Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi'nde! Başkan Özer'in savunması daha enteresan
12:38 F-16 alımında imza artık çok yakın ABD Büyükelçisi Flake’den “Büyük adım atıldı“ mesajı F-16 alımında imza artık çok yakın! ABD Büyükelçisi Flake'den "Büyük adım atıldı" mesajı
11:21 Terör örgütü PKKPYD’nin Suriye’nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi Terör örgütü PKK/PYD'nin Suriye'nin kuzeyinde yapmayı planladığı sözde seçimler ertelendi
10:30 Bomba iddia Akşener, Erdoğan’dan oğlu Fatih’in Paris Büyükelçiliği’ne atanmasını istemiş Bomba iddia! Akşener, Erdoğan'dan oğlu Fatih'in Paris Büyükelçiliği'ne atanmasını istemiş
13:10 Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu
12:08 İsviçreli bankadan gümüş tahmini: Altından daha yüksek performans bekleniyor İsviçreli bankadan gümüş tahmini: Altından daha yüksek performans bekleniyor
11:54 Galatasaray, Okan Buruk’un sözleşmesini 2 yıl uzattı Galatasaray, Okan Buruk'un sözleşmesini 2 yıl uzattı
11:40 Filistin’i devlet olarak tanıyan İspanya’dan tarihi bir karar daha Bu kararı alan ilk Avrupa ülkesi oldu Filistin'i devlet olarak tanıyan İspanya'dan tarihi bir karar daha! Bu kararı alan ilk Avrupa ülkesi oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 13:35:28. #1.11#
SON DAKİKA: Sinema Salonlarında Bu Hafta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement