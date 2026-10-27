Sinop'ta 2017'de ilan edilen tabiat anıtı ve parkı sonbaharda ziyaretçi ağırlayacak - Son Dakika
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Sinop'ta 2017'de ilan edilen tabiat anıtı ve parkı sonbaharda ziyaretçi ağırlayacak

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Sinop\'ta 2017\'de ilan edilen tabiat anıtı ve parkı sonbaharda ziyaretçi ağırlayacak
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Tarım ve Orman Bakanlığınca 2017'de tabiat anıtı ve tabiat parkı ilan edilen Sorkun Şelaleleri ile Çatak Kanyonu, sonbaharda da ziyaretçi ağırlayacak. Gerze ve Türkeli ilçelerindeki alanlar doğa yürüyüşü, kamp ve piknik imkanı sunuyor.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Sinop, bünyesinde bulunan tabiat anıtı ve parklarıyla sonbahar aylarında da ziyaretçilerini ağırlayacak.

Gerze ve Türkeli ilçelerinde yer alan Sorkun Şelaleleri Tabiat Anıtı ve Çatak Kanyonu Tabiat Parkı, doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca 2017 yılında tabiat anıtı ve parkı ilan edilen alanlar, ziyaretçilerine doğa yürüyüşü başta olmak üzere kamp ve piknik yapma imkanları da sunuyor.

Şelaleler, mağaralar ve gür orman varlıklarıyla doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı haline gelen bölge, dronla görüntülendi.

Kaynak: AA
TürkeliTurizmGüncelSorkunGerzeÇatakTarımSinopYaşamSon Dakika

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