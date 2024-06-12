Sinop'ta 3. Yaş Üniversitesi Mezunlarını Verdi - Son Dakika
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Sinop'ta 3. Yaş Üniversitesi Mezunlarını Verdi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 'Türkiye Yaşlı Profili Araştırması 2023' sonuçlarına göre yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il olan Sinop'ta, 60 yaş ve üzeri vatandaşlar için başlatılan 3. Yaş Üniversitesi ilk mezunlarını verdi. Sinop Üniversitesi tarafından düzenlenen mezuniyet törenine katılan kıdemli üniversiteliler, öğrencilerle birlikte kortej yürüyüşüne katıldı. Mezuniyet heyecanı yaşayan emekli öğrenciler, alkışlarla desteklendi ve katılım belgeleri verildi. Proje kapsamında mezuniyet coşkusunu yaşayan öğrenciler, duygularını paylaşarak teşekkür etti.

12.06.2024 18:23
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Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "Türkiye Yaşlı Profili Araştırması 2023" sonuçlarına göre yüzde 20 ile yaşlı nüfus oranı en yüksek il olan Sinop'ta 60 yaş ve üzeri vatandaşlar için başlatılan 3. Yaş Üniversitesi ilk mezunlarını verdi.

Sinop Üniversitesi tarafından üniversite stadyumunda gerçekleştirilen mezuniyet törenine katılan 60 yaş ve üzeri mezunlar, üniversiteden mezun olan öğrencilerle birlikte kortej yürüyüşüne katıldı. Yürüyüş süresince 3. Yaş Üniversitesi yazılı pankart taşıyan ve çoğunluğu emeklilerden oluşan "kıdemli üniversitelilere", öğrenci aileleri ve protokol üyeleri de alkışlarla eşlik etti.

Vali Mustafa Özarslan ve diğer ilgililer tarafından katılım belgesi verilen "kıdemli üniversiteliler" daha sonra diğer öğrencilerle kep atarak mezuniyet heyecanı yaşadı.

Proje kapsamında mezuniyet heyecanı yaşayan emekli mermer ustası 70 yaşındaki Hikmet Başyılmaz, AA muhabirine, hayatında ilk kez bir mezuniyet coşkusu yaşadığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kendilerine bu imkanı verenlere teşekkür eden Başyılmaz, "Çok muazzam, çok güzel geçti. yani duygulanıyorum. Çocuklarım da şimdi burada onlarla aynı heyecanı yaşamış oluyorum. Arkadaşlarla sosyalleştik, herkes birbirine bir şeyler kattı. Bunda emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." dedi.

Mezuniyet heyecanı yaşayan 75 yaşındaki Filiz Koyuncuoğlu ise gençlerle aynı ortamda bulunarak onlarla mezuniyet coşkusu yaşadıkları için çok duygulandığını belirterek, "Çok duygulandım, çok mutluyum, çok sevinçliyim. Arkeoloji dersine gittim, Sinop'un tarihini öğrendim. Ne medeniyetler gelmiş, geçmiş onları öğrendim. Çok güzel bir duygu yani içim böyle sevinçle dolu. Çok mutluyum, çok." ifadelerini kullandı.

Bu arada düzlenen törende 3 bin 262 üniversite öğrencisi de mezuniyet coşkusu yaşadı.

Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Sinop, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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