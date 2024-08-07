Sinop'ta Boyabat Barajı altında kalan ailelere konut teslim edildi - Son Dakika
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Sinop'ta Boyabat Barajı altında kalan ailelere konut teslim edildi

Sinop\'ta Boyabat Barajı altında kalan ailelere konut teslim edildi

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde, Boyabat Barajı altında kalan 42 aileye yapılan konutlar teslim edildi. Konutların hak sahipleri noter huzurunda kura çekimi ile belirlendi. Vali Mustafa Özarslan, devletin vatandaşları mağdur etmediğini belirterek, projenin tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Programa, ilçe kaymakamı, jandarma komutanı, emniyet müdürü, il genel meclisi başkanı ve vatandaşlar katıldı.

07.08.2024 20:08
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Sinop'un Saraydüzü ilçesinde, evleri Boyabat Barajı altında kalan 42 aileye yapımı tamamlanan konutlar teslim edildi.

42 konutun hak sahiplerini belirlemek amacıyla noter huzurunda kura çekildi.

Vali Mustafa Özarslan, kura çekiminde yaptığı konuşmada, devletin, Boyabat Barajı çalışmasından etkilenen vatandaşları mağdur etmediğini söyledi.

Hazine adına kayıtlı taşınmazın vatandaşlar için tahsis edildiğini ve hemen etüt çalışmaları başlatıldığını aktaran Özarslan, "İmar planı ve parselasyon işlemleri sonrasında proje hazırlanarak, 42 iskan konutunun yapımı tamamlanmıştır. Projenin uygulanmasına öncülük eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve koordinesini sağlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, Sinop Milletvekili Sayın Nazım Maviş'e ve tüm Saraydüzülü hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Programa, Saraydüzü Kaymakamı Ahmet Faruk Öksüz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, İl Genel Meclisi Başkanı Ersin Yaman, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop'ta Boyabat Barajı altında kalan ailelere konut teslim edildi - Son Dakika

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