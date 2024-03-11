Sinop\'ta en uzun oruç tutulan kentlerden biri, iftarlar çadırda açıldı

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan hesaplamalara göre 13 saat 23 dakika ile en uzun orucun tutulduğu 6 kentten biri olan Sinop'ta, bazı vatandaşlar iftarlarını valilik tarafından kurulan çadırda açtı.
Artvin, Kastamonu, Kırklareli, Samsun ve Zonguldak gibi 13 saat 23 dakika ile en uzun orucun tutulduğu kentler arasında yer alan Sinop'ta ramazan heyecanı yaşandı.
Gün boyu kentin farklı noktalarında iftar saatini bekleyen vatandaşlar, valilikçe Uğur Mumcu Meydanı'nda kurulan 1300 kişilik iftar çadırında buluştu.
Yoğun bir kalabalığın olduğu çadırda vatandaşlar, akşam vakti okunan ezanla birlikte oruçlarını açtı.
İl Müftüsü Paşa Bektaş'ta vatandaşlarla birlikte iftar yaparak dua etti.
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Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, engelli kardeşler için 'Engelsiz Seferberlik' ilan edeceğini açıkladı. Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarını engellilere göre tasarlayacaklarını belirtti. Ayrıca, İstanbul'da 10 yeni engelsiz yaşam merkezi açacaklarını ve otizmliler için 2 otizm merkezi inşa edeceklerini söyledi.
Samsun'da silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda, İlkadım ilçesinde bir zanlının ruhsatsız silah bulundurduğu ve piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı ve yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ile 15 mermi ele geçirildi. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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