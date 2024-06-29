Sinop'ta Hava Koşulları Nedeniyle Denize Giriş Yasaklandı - Son Dakika
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Sinop'ta Hava Koşulları Nedeniyle Denize Giriş Yasaklandı

Sinop Valiliği, beklenen olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı bölgelerde 30 Haziran pazar günü denize girilmesinin yasaklandığını duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre, kuzey sahillerinde fırtına şeklinde esecek olan rüzgarın ve dalga boyunun can ve mal emniyetini tehlikeye atabileceği belirtildi.

29.06.2024 23:27
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Sinop'ta, kentte beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı bölgelerde 30 Haziran pazar günü denize girilmesine yasak getirildi.

Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun, Vali Mustafa Özarslan başkanlığında toplandığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkeli, Ayancık, Sarıkum, İnceburun, Hamsilos, Akliman, Kumkapı ve Adabaşı'na kadar olan ilimizin kuzey kesimlerinde dalga boyu 1 ile 1,4 metre arası, rüzgar hızının ise batı ve kuzey batı yönlerden 25-30 kilometre saat kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Buna göre ilimizin Türkeli ilçemiz sahilleri dahil Ayancık, Erfelek, Sarıkum, İnceburun, Hamsilos, Akliman, Kumkapı ve Adabaşı'na kadar olan kuzey sahillerinde vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlamak ve korumak amacıyla 30 Haziran pazar günü denize girilmesi yasaklanmıştır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sinop'ta Hava Koşulları Nedeniyle Denize Giriş Yasaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sinop'ta Hava Koşulları Nedeniyle Denize Giriş Yasaklandı - Son Dakika
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