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Sinop'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 5 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Sinop'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Sinop'ta, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkeli ilçesinde ruhsatsız silah satışı yaptıkları tespit edilen 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Operasyon kapsamında şüphelilerin adreslerine yapılan baskında 6 ruhsatsız tabanca, 134 fişek ve silah satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Operasyon sonucunda 5 zanlı gözaltına alındı.

Sinop\'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
03.01.2024 - 12:56,  Güncelleme: 13:01
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Sinop'ta, jandarma ekiplerince düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Türkeli ilçesinde ruhsatsız silah satışı yaptıkları tespit edilen 5 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda 6 ruhsatsız tabanca, 134 fişek ve silah satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sinop'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonunda 5 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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