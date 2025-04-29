Sinop\'ta Yeni Kimlik Kullanımı Yüzde 98

Sinop İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Erhan Köse, kentte yeni kimlik kartı kullanımının yüzde 98'e ulaştığını bildirdi.

Köse, yaptığı açıklamada, kimlik kartlarını yenileme sürecinin 2017 yılından itibaren devam ettiğini söyledi.

Kentte yeni kimlik kartı kullanımının yüzde 98'e ulaştığını belirten Köse, il genelinde halen 3 bin 799 kişinin eski kimlik kartı taşıdığını kaydetti.

Resmi kurumlardaki işlemler için yeni kimlik kartlarının istendiğine dikkati çeken Köse, "Bu kapsamda vatandaşlarımızın mağdur duruma düşmemesi için yeni çipli kimlik kartı almaları için Müdürlüğümüze başvuru yapmalarını bekliyoruz. Ayrıca eski tip sürücü belgelerinin de en kısa sürede yenilenmesi gerekiyor. İl genelinde yüzde 90'ı değişimi yapılan sürücü belgeleri dışında kalan yüzde 10'luk bölümünü oluşturan 8 bin 582 kişinin halen eski sürücü belgesini kullandığını görüyoruz. Eski tip ehliyet taşıyanlar için en geç 31 Temmuz 2025 tarihinde yenileme süresi bitiyor. Cezaya maruz kalmamak için vatandaşlarımız bir an önce ehliyetlerini de değiştirmeleri gerekmektedir." diye konuştu.