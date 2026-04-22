Sinop'ta Yükümlülerden Stat İyileştirme
Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.04.2026 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta, denetimli serbestlik yükümlüleri şehir stadında tadilat çalışmaları yaptı, toplumsal katkı sağladı.

Sinop'ta, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlüleri şehir stadında boya, badana ve tadilat çalışmaları gerçekleştirildi.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma yükümlülüğü kapsamında Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlülerinin, A Milli Kadın Futbol Takımı ile İsviçre arasında oynanan 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçına ev sahipliği yapan Sinop Şehir Stadı'nda yapılan hazırlık sürecinde aktif olarak rol aldığı belirtildi.

Bu kapsamda, yükümlülerin, statta gerçekleştirilen boya, badana ve tadilat çalışmalarına katılarak, stadın bu tarihi güne hazır hale getirilmesine katkı sunduğu vurgulandı.

Bu çalışmaların yalnızca fiziki bir hazırlık sürecinden ibaret olmadığı ifade edilen açıklamada, ortaya konulan çalışma örneğinin aynı zamanda bireylerin topluma yeniden kazandırılmasına yönelik güçlü bir sosyal sorumluluk olduğu aktarıldı.

Açıklamada, yükümlülerin toplumsal kurallara uyumlarını artıran, sorumluluk bilincini geliştiren ve üretken bireyler olarak topluma katkı sunmalarını sağlayan uygulamanın önemine dikkat çekildi.

Söz konusu süreçlerin yükümlülerin, toplumsal aidiyet duygularını güçlendirerek, kamu hizmetine katkıda bulunmalarına olanak sağladığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uluslararası bir müsabakaya ev sahipliği yapan bir stadyumun hazırlanmasında aktif rol üstlenen yükümlülerimizin emeği, toplumsal bütünleşmenin ve ikinci bir şansın ne denli kıymetli olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu tür uygulamalar, sadece kamu alanlarının iyileştirilmesine değil, aynı zamanda daha güçlü ve dayanışma içinde bir toplumun inşasına da katkı sağlamaktadır."

Kaynak: AA

A Milli Kadın Futbol Takımı, Yerel Haberler, İsviçre, Güncel, Sinop, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Japonya’da tatbikat sırasında tankta patlama: 3 asker öldü Japonya’da tatbikat sırasında tankta patlama: 3 asker öldü
Altay Bayındır’a Beşiktaş’ın ardından talip olan bir diğer İstanbul devi açıklandı Altay Bayındır'a Beşiktaş'ın ardından talip olan bir diğer İstanbul devi açıklandı
Nurettin Açıkalın’dan sert çıkış: Daha iyi yaparım diyen varsa gelsin, anahtarını bugün teslim edeyim Nurettin Açıkalın'dan sert çıkış: Daha iyi yaparım diyen varsa gelsin, anahtarını bugün teslim edeyim
Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu Okul tuvaletinde silah ve tehdit notu bulundu
Beşiktaş’tan savunmaya dev transfer operasyonu Beşiktaş'tan savunmaya dev transfer operasyonu
ABD Başkan Yardımcısı Vance, İslamabad’a gitmiyor ABD Başkan Yardımcısı Vance, İslamabad'a gitmiyor

15:32
Gülistan Doku buraya mı gömüldü Mezara benzer boşluk raporda
Gülistan Doku buraya mı gömüldü? Mezara benzer boşluk raporda
15:08
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
Ali Mahir Başarır ile Zihni Çakır arasında rezil diyalog
14:55
Böyle baba olmaz olsun Marketteki görüntüler emniyeti harekete geçirdi
Böyle baba olmaz olsun! Marketteki görüntüler emniyeti harekete geçirdi
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe’de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşüyor
14:25
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
Organize kötülüğü ortaya çıkaran Başsavcı Ebru Cansu ilk kez görüntülendi
14:08
İbrahim Tatlıses’ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
İbrahim Tatlıses'ten çocuklarını şoke edecek miras kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 16:09:14. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.