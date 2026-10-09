Sinop Türkeli\'de öğrencilere kuduz eğitimi Toplum Sağlığı Merkezince verildi

Sinop'un Türkeli ilçesinde öğrencilere kuduz hastalığı ve korunma yolları hakkında eğitim verildi.

İlçe Toplum Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Berk Teymür, Dr. Meryem Yaren Gören ve sağlık personeli Ramazan Özcan tarafından Güzelkent ve Akçabük ilkokullarında verilen eğitimde, öğrencilere kuduzun evcil ve yabani hayvanlardan insanlara bulaşabilen ölümcül bir hastalık olduğu anlatıldı.

Eğitimde ayrıca, kuduz riskine karşı alınması gereken önlemler ve hayvanlarla temas sonrasında yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi.