Sinop Türkeli'de otomobilde çıkan yangın söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop'un Türkeli ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına park ederek itfaiyeye bildirdi; Türkeli Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Sinop'un Türkeli ilçesinde seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kayabaşı mevkisinde seyir halindeki Y.Ş. idaresindeki 55 ABT 386 plakalı otomobilin motor bölümünden alev çıkmaya başladı.
Yangını fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Türkeli Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
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