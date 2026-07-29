Sırbistan Hükümetine Güvenoyu - Son Dakika
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Sırbistan Hükümetine Güvenoyu

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Sırbistan Meclisi, Başbakan Macut'a muhalefetin talebiyle güvenoyu verdi; 135 oy kabul edildi.

Sırbistan Meclisinde, muhalefetin talebi üzerine yapılan oylamada Başbakan Djuro Macut liderliğindeki hükümete güvenoyu verildi.

Sırbistan Meclisi, muhalefetin talebi üzerine hükümetin güvenoyunu görüşmek??????? için olağanüstü toplanırken, 3 gün süren oturumların ardından 250 sandalyeli mecliste oylama yapıldı.

Oylamaya katılan 176 milletvekilinden 135'i hükümete güvenoyu verirken, 40 milletvekili karşıt oy kullandı. Milletvekillerinden birisi ise çekimser kaldı.

Muhalefet, hükümetin "kendi çıkarları" doğrultusunda hareket ettiğini iddia ederken, Başbakan Macut ise hükümetin halk için gereken sorumlulukları yerine getirdiğini söyledi.

Macut, oylamanın ardından yaptığı açıklamada da hükümetin herhangi bir çatışmaya katılmayacağını, daha çok çalışarak gereken cevabı vereceğini belirtti.

Bu arada, Sırbistan Meclisi, muhalefetin talebi üzerine 27 Temmuz'da hükümete güvenoyunu görüşmek üzere toplanmış, 3 gün süren meclis oturumları boyunca birçok milletvekili ve bakan söz almıştı.

Muhalefet, 15 Nisan'da da hükümete güvenoyunun görüşülmesini talep etmiş ancak mecliste yeterli çoğunluğun sağlanamaması üzerine oturumlar yapılamamıştı.

Kaynak: AA

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