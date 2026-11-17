Şırnak Cizre'de iş yerleri olan evde kısmi çökme yaşandı, 2 araç hasar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cizre'de Eski Çarşı'da gece saatlerinde alt katında iş yerleri olan bir evde henüz bilinmeyen nedenle kısmi çökme yaşandı. Çökme nedeniyle 2 araç hasar gördü ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, alt katında iş yerlerinin olduğu evde kısmi çökme oldu. Göçükte 2 araç zarar gördü.
Olay, gece saatlerinde, Cizre ilçesindeki Eski Çarşı'da meydana geldi. Alt katında iş yerlerinin bulunduğu bir evde, henüz bilinmeyen nedenle kısmi çökme oldu. Çökme sonucu 2 araçta zarar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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