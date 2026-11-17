ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde, alt katında iş yerlerinin olduğu evde kısmi çökme oldu. Göçükte 2 araç zarar gördü.

Olay, gece saatlerinde, Cizre ilçesindeki Eski Çarşı'da meydana geldi. Alt katında iş yerlerinin bulunduğu bir evde, henüz bilinmeyen nedenle kısmi çökme oldu. Çökme sonucu 2 araçta zarar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.