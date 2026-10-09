Şırnak Cizre\'de pamuk hasadı başladı, ürün kaybı için biçerdöver denetimi yapılıyor

Şırnak Cizre'de pamuk hasadı başladı, ürün kaybı için biçerdöver denetimi yapılıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şırnak'ın Cizre ilçesinde pamuk hasadı başladı; ürün kaybını önlemek için biçerdöver denetimi ve verim tespiti yapılıyor. Tarım ve Orman İlçe Müdürü Osman Fındık ile personel ve çiftçiler hasada katıldı, teknik ekipler biçerdöver standartlarını denetledi.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde pamuk hasadının başlaması dolayısıyla ürün kaybının önlenmesi amacıyla biçerdöver denetimi ve verim tespiti yapılıyor.
Tarım ve Orman İlçe Müdürü Osman Fındık, kurum personeli ve çiftçilerle pamuk hasadına katıldı.
Kurum bünyesindeki teknik ekipler biçerdöverlerin çalışma standartlarını denetledi, tarlada verim tespiti için çalışma yürüttü.
Gerçekleştirilen denetimlerle hasadın teknik kurallara uygun yapılmasının sağlanmaya çalışıldığı, ürün kaybının en aza indirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.
Kaynak: AA
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