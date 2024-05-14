Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Nisan Ayında 51 Bin 942 Yolcu Hizmet Aldı - Son Dakika
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Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda Nisan Ayında 51 Bin 942 Yolcu Hizmet Aldı

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı\'nda Nisan Ayında 51 Bin 942 Yolcu Hizmet Aldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nın nisan ayına ait yolcu, uçak ve yük istatistiklerini paylaştı. Buna göre, iç hat yolcu trafiği 51 bin 942 olarak kaydedilirken, iç hatlarda iniş kalkış yapan uçak sayısı 750'ye ulaştı. Ayrıca, nisan ayında toplam 425 ton yük taşındı. Yılın ilk 4 ayında ise havalimanında toplam 139 bin 558 yolcu, 2 bin 155 uçak ve 1301 ton yük trafiği gerçekleşti.

14.05.2024 12:55
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Şırnak'ta Şerafettin Elçi Havalimanı, geçen ay 51 bin 942 yolcuya hizmet verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nın 2024 yılı nisan ayına ait yolcu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini paylaştı.

Buna göre, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda nisan ayında, iç hat yolcu trafiği 51 bin 942 oldu, iniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 750'ye ulaştı.

Yük (Kargo, posta, bagaj) trafiği de nisan ayında toplam 425 ton oldu.

Bu yılın ilk 4 ayında ise yolcu trafiği 139 bin 558, uçak trafiği 2 bin 155, yük trafiği ise 1301 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

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