Şırnak'ta 10 Gün Eylem Yasağı - Son Dakika
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Şırnak'ta 10 Gün Eylem Yasağı

Şırnak'ta, terör soruşturmaları nedeniyle tüm eylemler 10 gün süreyle yasaklandı.

04.11.2024 23:59
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ŞIRNAK'TA 10 GÜNLÜK EYLEM YASAĞI

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Batman ve Halfeti belediye başkanları hakkında yürütülen terör soruşturmaları nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nca gerçekleştirilen görevlendirmelerin ardından kent genelinde her türlü eylem ve etkinliğin 10 gün süreyle yasaklandığı duyuruldu. Açıklamada, "Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı, Batman Belediye Başkanı ve Şanlıurfa'nın Halfeti İlçe Belediye Başkanı, terör soruşturmaları/kovuşturmaları sonucu İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmış ve yerlerine kayyım atanması gerçekleştirilmiştir. Terör örgütüyle bağlantılı grupların, il genelinde sağlanan huzur ve güven ortamını tehdit etme potansiyeli göz önünde bulundurularak; kamu düzen ve güveninin sağlanması ile suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla;

Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklerine göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri hariç olmak üzere yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi ve mezarlık ziyareti, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri vb. türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri-balon uçurtmak, drone-paramotor vb. her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere; el ilanı, sticker, broşür vb. dağıtılması, afiş ve pankart asılması ve benzeri etkinlikler ve ilimiz genelinde yapılacak olan eylem ve etkinliklere katılmak amacıyla toplu olarak ilimiz dışından gelecek şahıslar ile il merkezi ve ilçeler arası toplu olarak yapılacak giriş çıkışlar, Şırnak il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları (Coğrafi Alan-İl Merkezi, İlçeler, Polis ve Jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) içerisinde, 04.11.2024 günü saat 00.01'den 13.11.2024 günü saat 23: 59'a kadar 10 gün süreyle yasaklanmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

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